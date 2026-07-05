A qué hora se juega México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026

El duelo entre México vs. Inglaterra sufrió una demora en su inicio y ahora tiene un nuevo horario. A continuación, conoce a qué hora se jugará y el motivo del cambio.

México e Inglaterra cerrarán la jornada dominical de fútbol internacional en el marco de una de las llaves de octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Ciudad de México albergará uno de los encuentros más esperados por los hinchas, aunque recientemente sufrió un cambio de horario debido a la situación climática de la ciudad y que ya fue anunciado por los organizadores de FIFA.

Fuente: Copa Mundial FIFA.

Resulta que los alrededores del Estadio Ciudad de México están con alerta de tormenta eléctrica y por ende es que no se podrá realizar con normalidad el partido entre México vs. Inglaterra, al menos no en el horario inicial estipulado que era a las 18:00 local. El cambio indica que el pitazo inicial se dará recién a las 19:00, es decir que hablamos de 60 minutos más tarde de lo previsto.

HABRÁ FÚTBOL, PERO EN UNA HORA MÁS



El encuentro entre México e Inglaterra se atrasó debido al clima en los alrededores del estadio Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7zx9aoguNb — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Recordemos que durante los últimos días se habló bastante de la posibilidad de que justamente el partido entre México vs. Inglaterra pueda disputarse el día de hoy domingo 5 de julio, pero en un horario de tarde para prevenir esta clase de situaciones climáticas. Finalmente no se concretó la idea por distintos motivos y ahora los hinchas deberán seguir esperando por el inicio de la fiesta.

¿Contra quién y cuándo se enfrenta el vencedor del duelo entre México vs. Inglaterra?

Hablando del aspecto netamente futbolístico, México e Inglaterra tienen una verdadera oportunidad de oro para seguir compitiendo en el Mundial 2026. Si bien ahora disputarán los octavos de final, el camino hacia las instancias decisivas está muy cerca y recientemente pudieron conocer a su posible rival. Noruega venció 2-1 a Brasil en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y selló su clasificación.

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Con un doblete de Erling Haaland y el descuento de Neymar Jr. que simplemente sirvió para decorar el marcador, Noruega espera por México o Inglaterra para una de las llaves de los cuartos de final de Mundial 2026. Este partido está programado para el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami a las 15:00 hora local, así que desde ahora mismo las expectativas son muy altas.

DATOS CLAVES

México e Inglaterra jugarán a las 19:00 hora local debido a una alerta de tormenta eléctrica.

jugarán a las 19:00 hora local debido a una alerta de tormenta eléctrica. Noruega espera al ganador tras vencer 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland .

espera al ganador tras vencer 2-1 a con doblete de . El Estadio Miami albergará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio.