Mientras Cristiano Ronaldo de Portugal gana 208 millones, el salario de Lamine Yamal de España

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 208 millones que gana Cristiano Ronaldo de Portugal y el sueldo de Lamine Yamal de España.

Cristiano Ronaldo jugó su último partido en la historia de los mundiales y una de las imágenes que recorrió el mundo fue el abrazo que le dio Lamine Yamal cuando terminó el partido entre España y Portugal por los octavos de final del Mundial 2026. Así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios.

No fue el mejor Mundial para Cristiano, ya que se despidió con tres anotaciones y la tercera calificación más baja (6.8 puntos) de Portugal junto a Renato Veiga en la derrota 1-0 ante España. Yamal tuvo un mejor partido, pero tampoco ha tenido la Copa del Mundo más destacada.

Lamine Yamal llegaba al duelo contra Portugal con un gol en 315 minutos y cuatro partidos. En los octavos de final tuvo un gran duelo ante Nuno Mendes, pero el lateral portugués salió lesionado, y el extremo terminó con una calificación de 7.2 puntos, según el portal ‘SofaScore’. Ahora, la duda era: ¿Gana más o menos dinero que CR7.

Esta es la gran diferencia entre el salario de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

La abismal diferencia es de 191.7 millones de euros. Mientras Cristiano Ronaldo gana 208.4 millones al año en el Al-Nassr, de Arabia Saudita, Lamine Yamal cobra 16.6 millones de euros anuales en el FC Barcelona. Uno sigue en el Mundial 2026 y el otro le dijo adiós.

Cristiano Ronaldo comparó el Mundial con la Eurocopa tras quedar eliminado contra España

“He ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. Pues…. Contento. La verdad que el mayor título que gane en la selección fue en 2016 (Eurocopa), que para mí sinceramente tiene la misma dimensión que un Mundial. Por eso repito, salgo con la consciencia tranquila que di mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, afirmó Ronaldo tras quedar eliminado ante España.

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