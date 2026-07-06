Francia exige a FIFA anular la amarilla de Michael Olise tras el polémico indulto a Folarin Balogun

Mientras sigue la polémica por la amnistía de FIFA al delantero de Estados Unidos por pedido de Donald Trump, Francia aprovecha y hace un pedido al ente que regula el fútbol mundial.

Apenas unas horas después de que estallara un escándalo internacional por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial 2026, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha decidido tomar cartas en el asunto.

Amparándose en este polémico precedente legal y diplomático, Francia ahora exige que la máxima autoridad del fútbol le retire una tarjeta amarilla a una de sus grandes figuras, Michael Olise, según confirma NY Times.

El jugador del Bayern Múnich fue amonestado en el minuto 90 del ajustado encuentro de octavos de final en el que el combinado galo superó a Paraguay por 1-0, gracias a un gol de penal convertido por Kylian Mbappé. Allí, Olise forcejeó con Matías Galarza Fonda en medio de un entredicho y el paraguayo simuló haber recibido un golpe que, según muestras las imágenes, nunca sucedió.

🚨REMINDER: Olise is one yellow card away from being suspended after he was given a yellow here pic.twitter.com/omExqmF9Y5 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 5, 2026

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev decidió amonestar a Olise, lo que lo deja al borde de una posible suspensión, ya que otra tarjeta amarilla ante Marruecos lo dejaría afuera de un hipotético cruce de semifinales.

La dirigencia francesa considera que, si la entidad rectora del fútbol mundial fue capaz de perdonar una tarjeta roja apelando a una inédita “suspensión probatoria”, no debería haber ningún impedimento reglamentario para borrar de los registros una simple amarilla.

Publicidad

Olise fue amonestado pero podrían borrarle la amarilla (Getty)

La jugada de Balogun que generó polémica

Para entender la magnitud del reclamo de Francia y la indignación generalizada, es imperativo mirar lo que ocurrió días atrás con la Selección de Estados Unidos. Durante el choque de 16avos de final ante Bosnia y Herzegovina, el goleador Folarin Balogun vio la tarjeta roja directa, tras la revisión del VAR, por un fuerte pisotón sobre el tobillo del defensor Tarik Muharemović.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JdX4Ujpx7C — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Publicidad

Todo indicaba que el atacante estrella del equipo anfitrión se perdería el trascendental partido de octavos de final ante Bélgica, pero en un hecho sin precedentes, el presidente Donald Trump realizó una llamada telefónica directa a Infantino exigiendo que se revisara la sanción del artillero estadounidense.

Sorpresivamente, el domingo la FIFA anunció que la sanción quedaba anulada de forma temporal y se transformaba en un período de prueba de un año, dejando a Balogun totalmente habilitado para enfrentar a los belgas. Trump no tardó en vanagloriarse y celebró la medida en sus redes sociales, agradeciendo públicamente a la organización por “revertir una gran injusticia”.

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports … that wasn't a foul. That wasn't even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Publicidad

Como era de esperarse, la decisión desató la furia de todo el planeta fútbol. El entrenador de Bélgica, Rudi García, se mostró atónito y no dudó en ironizar sobre el accionar del ente rector, mientras que la UEFA alertó tajantemente que la FIFA “había cruzado un límite”.

Ahora la pelota está del lado de FIFA, que si accede a la petición francesa, sentará otro precedente peligroso que devaluará el sistema de arbitraje; pero si se niega, enfrentará graves acusaciones de favoritismo extremo hacia Estados Unidos.

DATOS CLAVE

Michael Olise fue amonestado al minuto 90 en la victoria 1-0 sobre Paraguay.

Publicidad

Francia exige a la FIFA retirar esta amarilla amparándose en el precedente estadounidense.