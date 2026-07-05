Quién es el árbitro del partido México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026

Alireza Faghani, árbitro iraní nacionalizado australiano de 48 años, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México. Conoce más sobre su formación y rendimiento en el Mundial 2026.

El colegiado mundialista, Alireza Faghani, volverá a cruzarse en el camino del ‘Tri’ en un escenario inmejorable: el Estadio Ciudad de México. Conoce su perfil, sus impresionantes estadísticas y las polémicas que lo rodean a pocos minutos de un partido que realmente promete en demasía por los octavos de final del Mundial 2026 como es el México vs. Inglaterra.

México se prepara para uno de los desafíos más grandes de su historia reciente. Por los octavos de final del Mundial 2026, el ‘Tri’ recibirá a la poderosa Inglaterra en un Estadio Ciudad de México que promete ser una caldera. Para un duelo de tanta trascendencia, la FIFA ha designado a un viejo conocido de ambas escuadras: el experimentado árbitro Alireza Faghani.

Fuente: Getty Images.

¿Quién es Alireza Faghani?

Nacido en Irán hace 48 años, Alireza Faghani es un auténtico veterano del arbitraje internacional. Posee el gafete FIFA desde 2008 y, aunque representó a su país natal durante gran parte de su carrera, en 2019 se mudó a Australia, obteniendo dicha nacionalidad y consolidándose como uno de los jueces mejores considerados por parte de la organización de la A-League oceánica.

Para dimensionar la experiencia del silbante, basta con echar un vistazo a su radiografía estadística en el terreno de juego que el día de hoy tendrá cita en el Estadio Ciudad de México para impartir justicia en el México vs. Inglaterra.

Categoría Registro Edad 47 años Nacionalidad Iraní / Australiana Gafete FIFA Desde 2008 Partidos dirigidos 554 Tarjetas amarillas 2,092 Tarjetas rojas 108 Penales señalados 146

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Alireza Faghani: un viejo conocido que trae grandes recuerdos

Tanto para México como para Inglaterra, el rostro de Alireza Faghani no es nuevo en las Copas del Mundo. De hecho, el colegiado fue protagonista en Rusia 2018, un torneo que dejó sensaciones intensas para ambas selecciones que hoy se vuelven a ver las caras en un escenario de vital relevancia.

El australiano-iraní fue el árbitro central del recordado e histórico debut de México, donde el equipo azteca firmó una odisea al vencer 1-0 a Alemania con aquel inolvidable gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano. Por el lado de los ingleses, Alireza Faghani les pitó en el duelo por el tercer lugar frente a Bélgica, firmando una labor sobria y bien calificada que no generó ningún tipo de polémica.

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Finales de máximo nivel y el peso de las polémicas en el arbitraje de Alireza Faghani

La jerarquía de Alireza Faghani está respaldada por una envidiable lista de finales internacionales. Entre sus designaciones más pesadas se encuentran:

Final de la Copa Asiática 2015

Final del Mundial de Clubes 2015 | FC Barcelona vs. River Plate

| FC Barcelona vs. River Plate Final de los Juegos Olímpicos Río 2016

Final del Mundial de Clubes 2025 | Chelsea vs. PSG

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No obstante, su carrera también ha estado marcada por la controversia reciente. En Qatar 2022, una muy discutida decisión en el choque entre Uruguay y Portugal terminó por costarle su continuidad en aquel torneo.

En la actual edición del Mundial 2026, este será su tercer compromiso tras pitar el Senegal vs. Francia y el Portugal vs. Colombia. En este último, Alireza Faghani volvió a quedar en el ojo del huracán tras señalar un polémico fuera de juego que invalidó una jugada clave a favor del equipo sudamericano.

¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

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Con Alireza Faghani: el cuerpo arbitral en el Estadio Ciudad de México

Para el trascendental choque de octavos de final entre México vs. Inglaterra, Alireza Faghani no estará solo en el ámbito de la justicia deportiva. La FIFA ha conformado el siguiente equipo para acompañarlo:

Primer Asistente | George Lakrindis (Australia)

| George Lakrindis (Australia) Segundo Asistente | Andrew Lindsay (Australia)

| Andrew Lindsay (Australia) VAR | Jalal Jayed (Marruecos)

| Jalal Jayed (Marruecos) AVAR | Zakaria Brinsi (Marruecos)

México e Inglaterra ya velan armas para este transcendental encuentro en el Estadio Ciudad de México. Con Alireza Faghani al mando de las acciones, todo está listo para que ruede el balón y se defina a uno de los invitados a los cuartos de final del Mundial 2026.

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