El irrespetuoso apodo que le puso la revista Forbes a Lionel Messi en pleno Mundial

La revista Forbes también analizó la campaña de la Selección de Argentina en el Mundial y le puso insólito apodo a Messi.

Algunos medios internacionales no dan tregua a la campaña de la Selección Argentina en el Mundial y algunas decisiones arbitrales que han sido cuestionadas por sus rivales. Ahora fue la revista Forbes quién opinó con un desacertado apodo a Lionel Messi.

La revista Forbes tituló: “¿La princesa de la FIFA?” ¿Por qué acusan a la FIFA de favorcer a Messi en el Mundial?”. El artículo repasa las polémicas decisiones contra Egipto y Suiza.

La revita especializada ‘defiende’ el titular apoyándose en algunos memes que tienen como protagonista a Messi y a Gianni Infantino, sin embargo muchos lectores lo tacharon de irrespeto.

Otros medios como New York Times, Daily Mail, Wall Street Journal también hacen eco de los mismos rumores. Lionel Scaloni, DT argentino, le quitó la importancia a las acusaciones.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo, 19 de julio de 2026. Será el último encuentro de esta Copa del Mundo.

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¿En qué estadio y en qué ciudad se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará en New Jersey en el estadio MetLife con capacidad para 82,500 aficionados.