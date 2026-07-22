¡Confirmado! Ecuador recibió estos millones por su participación en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ganó todos estos millones por su participación en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador no pudo tener el Mundial a la altura de las expectativas que el mismo equipo de Beccacece había creado. Se fue rápido en 16avos, sin embargo, esto no evitó que se gane una importante cantidad de dinero como premio económico.

‘La Tri’ se hizo ganador a un importante premio desde que llegó a la fase de grupos del torneo. Además, con esto Ecuador también recibió premios económicos por llegar hasta los 16avos de final del Mundial 2026 y la logística del torneo.

De acuerdo a los premios que maneja la FIFA en el Mundial, Ecuador ganó un total de 23.5 millones de dólares. Siendo este uno de los premios más grandes que ha ganado el equipo nacional en este tipo de torneos. El premio se desglosa de la siguiente manera:

10 millones por la Fase de Grupos

11 millones por los 16avos de final

2.5 millones gastos de logística

Ecuador solo le ganó a Alemania en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Aunque solo ganó un partido en este Mundial, el premio económico obtenido por la Selección de Ecuador en este certamen supera ampliamente a lo ganado en otros torneos. En el más reciente, el de Qatar, la Selección de Ecuador se llevó un premio económico de 10 millones.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo mes de septiembre. El equipo nacional primero debe tener un nuevo DT y después se confirmará los amistosos que deberá jugar en septiembre/octubre en una fecha FIFA muy larga.

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