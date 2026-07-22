El nuevo gigante de América que quiere fichar a José Contreras de Barcelona

José Contreras sigue siendo uno de los jugadores con más chances de salir de Barcelona SC y ahora otro gigante de América lo quiere.

Barcelona SC no levanta y parece que los refuerzos no son la solución, mientras tanto hay rumores de salidas y una de ellas sería de un titular. José Contreras nuevamente recibirá una oferta de un gigante de América.

Según medios locales, Cruzeiro de Brasil también está interesado en José Contreras para la segunda mitad del año. Es el segundo grande de ese país que quiere fichar al arquero.

El venezolano no está cerrado a la posibilidad de quedarse en Barcelona, pero pediría un aumento salarial considerable, el mismo que estaría difícil para los amarillos igualar.

José Contreras ya estuvo en planes de Inter de Porto Alegre pero no hubo acuerdo, Cruzeiro pondría más dinero. Al menos 1.5 millones de dólares son requeridos por Barcelona.

El guardameta es quizás el único jugador de Barcelona que se ha salvado de las críticas generales, más allá de algunos goles en los que pudo haber hecho más para atajar.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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José Contreras – Selección de Venezuela.

En resumen