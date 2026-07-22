El nuevo gigante de América que quiere fichar a José Contreras de Barcelona

Barcelona SC no levanta y parece que los refuerzos no son la solución, mientras tanto hay rumores de salidas y una de ellas sería de un titular. José Contreras nuevamente recibirá una oferta de un gigante de América.
Según medios locales, Cruzeiro de Brasil también está interesado en José Contreras para la segunda mitad del año. Es el segundo grande de ese país que quiere fichar al arquero.
El venezolano no está cerrado a la posibilidad de quedarse en Barcelona, pero pediría un aumento salarial considerable, el mismo que estaría difícil para los amarillos igualar.
José Contreras ya estuvo en planes de Inter de Porto Alegre pero no hubo acuerdo, Cruzeiro pondría más dinero. Al menos 1.5 millones de dólares son requeridos por Barcelona.
El guardameta es quizás el único jugador de Barcelona que se ha salvado de las críticas generales, más allá de algunos goles en los que pudo haber hecho más para atajar.
Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre
Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.
José Contreras – Selección de Venezuela.
En resumen
- Un nuevo gigante del fútbol de América busca concretar el fichaje de José Contreras, figura con destacado paso por Barcelona SC.
- El histórico club del continente inició los primeros sondeos para negociar su incorporación en este mercado de pases del 2026, tentándolo con un proyecto deportivo de alta exigencia internacional.
- De concretarse su transferencia, la partida del guardameta representaría un sacudón en el plantel ‘torero’, obligando a la dirigencia a reestructurar la zona defensiva para la LigaPro.