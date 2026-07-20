Tras ganar el Balón de Oro del Mundial, Rodri igualó a Messi, Ronaldinho y Zidane

El Balón de Oro del Mundial 2026 abre el debate sobre el mejor español de la historia. Rodri, al club de los Messi, Zidane y Ronaldinho.

Que España sea la vigente campeona del mundo no puede explicarse sin la figura de Rodri Hernández. A sus 30 años, el madrileño toca el cielo con las manos tras una edición de la Copa del Mundo donde fue elegido como mejor futbolista del certamen. Se metió en un prestigioso grupo de jugadores donde aparecen nombres como Zinedine Zidane, Ronaldinho o Lionel Andrés Messi. Vimos historia viva ayer en Nueva Jersey.

Gracias a haber ganado la Copa del Mundo como Balón de Oro, el español se coló en el selecto grupo de jugadores que han ganado el torneo de la FIFA, que han levantado la Champions League, que han vencido en la Eurocopa de naciones y que también cuentan con el Balón de Oro. Los otros nombres que surgen en la ecuación son: Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi.

Esta historia comienza en el año 2023. Un gol de Rodrigo Hernández le daba al Manchester City la primera Champions League de su historia frente al Inter de Milán en la ciudad de Estambul. Doce meses más tarde ganaría la Eurocopa de naciones con España e igualmente el Balón de Oro más polémico que se recuerda a corto plazo. A todo esto se le suma, por supuesto, lo ocurrido anoche en una ciudad de Nueva Jersey donde fue el mejor futbolista de una España que no le dio lugar a Argentina.

El volante de 30 años llegaba al torneo con algunas dudas en cuanto a lo físico se refiere. Su lesión de ligamentos cruzados apenas unas semanas después de la consecución del Balón de Oro generaba debates incluso en el seno de la selección europea alrededor de su titularidad. Con cada minuto que pasaba, estas quedaban diluidas en el aire. El motor de esta Roja abre el debate sobre quién es el mejor español de todos los tiempos.

Messi, el últmo en sumar Mundial y Balón de Oro de este a su palmarés: GETTY

Y lo hace porque sus referentes se quedaron sin ese Balón de Oro tanto a nivel de Copa del Mundo como en el plano más icónico del torneo de France Football. Los Xavi Hernández o Andrés Iniesta allanaron el camino, pero ni mucho menos tienen ahora mismo los registros de un volante que a sus 30 años todavía debe definir su futuro en el Manchester City de cara al verano del año 2027. Rodri iguala a Messi, Ronaldinho o Zidane.

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Rodri: “Ganamos el Mundial más difícil de la historia”

“Estamos en una nube. Es impresionante, quiero dar gracias a Dios. Es un grupo increíble. Somos bicampeones del mundo, es increíble decirlo. Para mí, el torneo más difícil de la historia de los Mundiales, y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de la historia. Hemos batido todos los récords“, empezaba el jugador en charla con los medios presentes en el MetLife.

No olvidó el duro camino para llegar a la cima tras su rotura de cruzados ante el Arsenal: “Me encantaría que las nuevas generaciones puedan ver que un jugador que toca el cielo y desciende a lo más bajo es capaz de resurgir con trabajo y la vida acaba pagando. Soy un ejemplo de superación, de siempre creer en uno mismo”.

Datos claves

Rodri fue elegido como el mejor futbolista del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

fue elegido como el mejor futbolista del Mundial 2026 en Nueva Jersey. El madrileño de 30 años igualó un récord histórico de Lionel Messi y Zidane.

igualó un récord histórico de Lionel Messi y Zidane. Rodri ya ganó el Mundial, la Champions League, la Eurocopa y el Balón de Oro.