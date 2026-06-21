Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y reveló algunas complicaciones de Uruguay de cara al decisivo duelo ante España por el Mundial 2026.

Uruguay sigue sin saber lo que es una victoria en el Grupo H del Mundial 2026. El día de hoy no pasó del empate frente a Cabo Verde en el Estadio Miami y las críticas hacia el equipo se intensifican aún más de lo que fue el cuestionado debut ante Arabia Saudita. Ahora la situación parece ser más complicada de lo normal ya que Marcelo Bielsa confirmó algunas ausencias en la plantilla.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, habló en conferencia de prensa luego del duelo ante Cabo Verde y analizó el empate en el resultado. Además, fue consultado sobre las condiciones físicas de Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo al todavía no tener minutos de competencia en lo que va del Mundial 2026. La respuesta sorprendió a todos al revelar que ninguno estará ante España.

“No, no tienen chances de jugar contra España. Ni De Arrascaeta ni Araujo“; fue la concisa y a la vez contundente revelación de Marcelo Bielsa respecto a las situaciones de los seleccionados de Uruguay. Es así que desde ahora mismo el comando técnico deberá replantearse las planificaciones cuando todavía no contarán con dos jugadores que estando al 100% podrían ser titulares fijos.

"DE ARRASCAETA Y ARAÚJO NO TIENEN CHANCES DE JUGAR CONTRA ESPAÑA"



Marcelo Bielsa respondió ante la interrogante de si ambos jugadores de Uruguay, que no estarán disponibles para el último partido por fase de grupos en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jaCOvsoEq6 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Recordemos que Giorgian De Arrascaeta sufrió un desgarro en el gemelo durante uno de los entrenamientos de Uruguay cuando el grupo venía preparándose para el debut del Mundial 2026. Es más, se pensó que sería desconvocado y hasta ahora sigue en recuperación. Por otro lado, Ronald Araujo sufrió una microrrotura muscular en el gemelo que incluso lo llevó a tomar una recuperación en España para luego volver a la concentración de los charrúas.

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Uruguay se alista para una verdadera final ante España por el Mundial 2026

Con dos empates hasta ahora en el Grupo H del Mundial 2026, 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde, ahora Uruguay deberá enfocarse en una verdadera final ante España en la última fecha de la primera ronda del torneo. Claramente, no es el escenario ideal ni mucho menos el que idealizaban los charrúas, pero deberán mejorar en demasía si quieren la clasificación.

El partido entre Uruguay vs. España está programado para el próximo viernes 26 de junio a las 18:00 (horario local) en el Estadio Guadalajara. El equipo europeo suma 4 puntos en el Grupo H y los celestes se quedaron en 2 unidades, así que el triunfo para los sudamericanos es realmente imperativo. De no ser así, el equipo liderado por Marcelo Bielsa podría quedar al borde la eliminación.

La tabla de posiciones del Grupo H en el Mundial 2026

Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS España 2 1 1 0 4 0 4 4 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 Arabia Saudita 2 0 1 1 1 5 -4 1

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