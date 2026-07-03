Si Argentina gana ante Cabo Verde: dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Los análisis previos al encuentro de hoy entre Argentina vs. Cabo Verde indican que el equipo albiceleste tiene las condiciones suficientes para avanzar de ronda en el Mundial 2026 sin mayores problemas. Justamente en este posible escenario es que en la siguiente nota vamos a descifrar cómo sería el futuro cercano de los sudamericanos respecto al próximo rival y recinto deportivo donde jugaría.
En el caso de que efectivamente Argentina logre el triunfo ante Cabo Verde en el Estadio Miami, el rival en los octavos de final del Mundial 2026 será Egipto. En el primer duelo de la jornada, vimos un buen partido entre estas selecciones mencionadas y que por cierto se fue hasta la definición por penales para finalmente conocer al ganador que ahora espera por los albicelestes.
Además, el posible duelo entre Argentina vs. Egipto está programado para disputarse el próximo martes 3 de julio en el Estadio Atlanta. En resumen, el itinerario futbolístico ya se encuentra programado por FIFA y solo queda esperar quiénes serán las elecciones que avancen de fase en el Mundial 2026, siendo en esta ocasión los vigentes campeones uno de los favoritos para consagrarse.
Alineaciones confirmadas de Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026
Argentina | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde | Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuno Da Costa y Ryan Mendes. DT: Pedro Leitão Brito.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España (04/07)
¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?
- México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
- Argentina | Telefe, TV Pública, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium
- Chile | Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
- Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+
- Perú | América TV, América TvGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
- Paraguay | GEN, El Trece y Unicanal
- España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
DATOS CLAVES
- Egipto será el rival en octavos de final si Argentina elimina a Cabo Verde.
- Estadio Atlanta albergará el posible duelo de octavos el martes 3 de julio.
- Lionel Messi arrancará como titular en la alineación confirmada de Argentina para hoy.