Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial 2026

Argentina se alista para enfrentar a Cabo Verde en el Estadio Miami, así que a continuación conoce todos los escenarios posibles a darse tras el pitazo final.

Argentina y Cabo Verde ultiman detalles a poco del inicio de partido en el Estadio Miami. Por una de las últimas llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el vigente campeón buscará seguir avanzando y en la previa todo parece indicar que efectivamente tiene los boletos comprados. Al margen de ello, vamos a repasar lo que sucedería con cada uno de los resultados.

No perdamos de vista que Argentina representa ser uno de los firmes candidatos para vencer el día de hoy a Cabo Verde y a la vez seguir apuntándose como el principal equipo para llevarse nuevamente el Mundial 2026. Por otro lado, la selección africana llega con perfil bajo y buscará escribir su propia historia, así que el Estadio Miami disfrutará de un trámite plagado de diversas emociones.

¿Qué pasa si Argentina gana ante Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

Si Argentina derrota a Cabo Verde el día de hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, automáticamente inscribirá su nombre en la siguiente instancia del campeonato. Ya sea durante el tiempo regular, los suplementarios o una hipotética definición por penales, el vigente campeón seguirá en camino rumbo al tan ansiado bicampeonato de la mano de Lionel Scaloni.

¿Qué pasa si Argentina empata ante Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

Si Argentina empata ante Cabo Verde en el Estadio Miami, el reglamento indica que luego de los 90 minutos de juego se disputarán dos tiempos suplementarios de 15′ cada uno. Es decir, nos esperaría media hora más para conocer a la selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. En caso de mantenerse la igualdad, la tanda de penales será el siguiente escenario.

¿Qué pasa si Argentina pierde ante Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

Si Argentina pierde frente a Cabo Verde, no habrá más qué decir y los actuales campeones se despedirán de Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final. Si bien en la previa parece ser un resultado improbable por los diversos análisis que existen, claramente en el fútbol todo puede suceder y una derrota de por medio siempre puede darse de acuerdo al trámite del encuentro.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (04/07)

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¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

| TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Argentina | Telefe, TV Pública, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

| Telefe, TV Pública, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium Chile | Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

| Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+ Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

| Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador | Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+

| Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+ Perú | América TV, América TvGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

| América TV, América TvGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium Paraguay | GEN, El Trece y Unicanal

| GEN, El Trece y Unicanal España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+

| DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+ Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

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