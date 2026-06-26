Paraguay igualó 0-0 con Australia y quedó en excelente posición para clasificar entre los mejores terceros del Mundial 2026.

El empate sin goles entre Paraguay y Australia puso punto final al Grupo D del Mundial 2026 y dejó importantes movimientos en la tabla de los mejores terceros, una clasificación que es determinante para definir el cuadro de dieciseisavos de final.

Con la igualdad ante los ‘Socceroos’, la Albirroja finalizó en el tercer lugar del Grupo D y quedó a la espera de avanzar a la fase eliminatoria, mientras que Australia se clasificó como segunda en la zona. El resultado modificó la tabla de las selecciones que aspiran a clasificar como uno de los mejores terceros del certamen.

SANTA CLARA, CALIFORNIA – JUNE 25: Jackson Irvine #22 of Australia shoots and misses a chance against Omar Alderete #3 of Paraguay during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Paraguay and Australia at San Francisco Bay Area Stadium on June 25, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Hasta el momento, Suecia (Grupo F), Ecuador (Grupo E) y Bosnia y Herzegovina (Grupo B) aparecen ya clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo como mejores terceros. Detrás aparece Paraguay, a la espera de los resultados que quedan por definir, junto a Croacia, Corea del Sur, Argelia y Escocia.

Los casos más complicados son los de Corea del Sur y Escocia. Los asiáticos ya cerraron su participación y dependen de varios resultados para quedar dentro de la clasificación. Mismo caso para los europeos que por ahora ocupan el último boleto para la ronda eliminatoria, pero penden de un hilo a la espera que se definan los grupos G, H, I, J, K y L.

Más abajo aparecen Argelia (3 puntos), Cabo Verde (2), Bélgica (2), República Democrática del Congo (1) y Senegal (0), selecciones que aún conservan posibilidades matemáticas, aunque dependerán de lo que ocurra en sus respectivos encuentros de la tercera fecha.

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Así quedó la tabla de mejores terceros del Mundial 2026