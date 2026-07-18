En la previa a la final del Mundial 2026, Lionel Messi habló sobre su histórica imagen junto a un Lamine Yamal bebé en 2007.

La estrella de la Selección de Argentina, Lionel Messi, se refirió por primera vez a la histórica fotografía que protagonizó junto a Lamine Yamal cuando el actual futbolista español era apenas un bebé. La imagen, captada en 2007 durante una campaña solidaria de Unicef, en la que el entonces jugador del Barcelona participó como invitado, se volvió viral años después con la irrupción de Yamal en la élite del fútbol.

Ahora, el registro adquiere un significado especial, ya que ambos se enfrentarán en la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio cuando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, argentinos y españoles se enfrenten en el partido definitorio de la Copa del Mundo.

En la previa del duelo decisivo, el capitán de la Albiceleste se refirió al presente del joven talento español durante su participación en el Fanatics Fest de Nueva York. “Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, afirmó Messi.

La histórica imagen de Lionel Messi y Lamine Yamal bebé en 2007 durante una campaña de Unicef (Archivo Unicef).

El apodo que Messi le puso a la foto con Lamine Yamal

El delantero del Inter Miami también recordó la ya icónica fotografía que une sus historias. “Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, comentó.

Finalmente, Messi anticipó lo que será el duelo ante España: “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, cerró.

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En resumen…