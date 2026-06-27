Tabla de terceros Mundial 2026 EN VIVO tras la fase de grupos: clasificados y eliminados

En un final de locos, Argelia logró meterse por la ventana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Irán, el gran perjudicado.

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 también definió a los ocho mejores terceros que avanzaron a los dieciseisavos de final. La gran beneficiada fue Argelia, que pese a resignar un agónico empate 2-2 frente a Austria, logró meterse por la ventana entre los clasificados con 4 puntos en el Grupo J.

El conjunto africano ocupó el sexto lugar del ranking de mejores terceros y dejó fuera de competencia a Irán, que quedó noveno con tres unidades y se convirtió en el primer eliminado tras completarse todos los grupos.

Con ello, los ocho mejores terceros que siguen en carrera son República Democrática del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal. En la siguiente ronda, Argelia tendrá un exigente desafío frente a Suiza en busca de un cupo en los octavos de final.

KANSAS CITY, MISSOURI – JUNE 27: Rayan Ait-Nouri #15, Jaouen Hadjam #13 and Fares Ghedjemis #25 of Algeria applaud fans after the 3-3 draw during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Algeria and Austria at Kansas City Stadium on June 27, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Así quedó la tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Pos. País Gr Pts DG GF 1 R.D. del Congo K 4 +1 4 2 Suecia F 4 0 7 3 Ghana L 4 0 2 4 Ecuador E 4 0 2 5 Bosnia Herzegovina B 4 -1 5 6 Argelia J 4 -2 4 7 Paraguay D 4 -2 2 8 Senegal I 3 +2 8 9 Irán G 3 0 3 10 Corea del Sur A 3 -1 2 11 Escocia C 3 -3 1 12 Uruguay H 2 -1 3

Fixture de 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay – 29 de junio – Boston.

– 29 de junio – Boston. Francia vs. Suecia – 30 de junio – Nueva Jersey.

– 30 de junio – Nueva Jersey. Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio – Los Angeles.

– 28 de junio – Los Angeles. Países Bajos vs. Marruecos – 29 de junio – Monterrey.

– 29 de junio – Monterrey. Portugal vs. Croacia – 2 de julio – Toronto.

– 2 de julio – Toronto. España vs. Austria – 2 de julio – Los Angeles.

– 2 de julio – Los Angeles. Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina – 1 de julio – San Francisco.

– 1 de julio – San Francisco. Bélgica vs. Senegal – 1 de julio – Seattle.

– 1 de julio – Seattle. Brasil vs. Japón – 29 de junio – Houston.

– 29 de junio – Houston. Costa de Marfil vs. Noruega – 30 de junio – Dallas.

– 30 de junio – Dallas. México vs. Ecuador – 30 de junio – Ciudad de México.

– 30 de junio – Ciudad de México. Inglaterra vs. RD Congo – 1 de julio – Atlanta.

– 1 de julio – Atlanta. Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio – Miami.

– 3 de julio – Miami. Australia vs. Egipto – 3 de julio – Dallas.

– 3 de julio – Dallas. Suiza vs. Irán – 2 de julio – Vancouver.

– 2 de julio – Vancouver. Colombia vs. Ghana – 3 de julio – Kansas.