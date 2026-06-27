Tabla de terceros Mundial 2026 EN VIVO tras la fase de grupos: clasificados y eliminados

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 también definió a los ocho mejores terceros que avanzaron a los dieciseisavos de final. La gran beneficiada fue Argelia, que pese a resignar un agónico empate 2-2 frente a Austria, logró meterse por la ventana entre los clasificados con 4 puntos en el Grupo J.
El conjunto africano ocupó el sexto lugar del ranking de mejores terceros y dejó fuera de competencia a Irán, que quedó noveno con tres unidades y se convirtió en el primer eliminado tras completarse todos los grupos.
Con ello, los ocho mejores terceros que siguen en carrera son República Democrática del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal. En la siguiente ronda, Argelia tendrá un exigente desafío frente a Suiza en busca de un cupo en los octavos de final.
KANSAS CITY, MISSOURI – JUNE 27: Rayan Ait-Nouri #15, Jaouen Hadjam #13 and Fares Ghedjemis #25 of Algeria applaud fans after the 3-3 draw during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Algeria and Austria at Kansas City Stadium on June 27, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
Así quedó la tabla de mejores terceros del Mundial 2026
|Pos.
|País
|Gr
|Pts
|DG
|GF
|1
|R.D. del Congo
|K
|4
|+1
|4
|2
|Suecia
|F
|4
|0
|7
|3
|Ghana
|L
|4
|0
|2
|4
|Ecuador
|E
|4
|0
|2
|5
|Bosnia Herzegovina
|B
|4
|-1
|5
|6
|Argelia
|J
|4
|-2
|4
|7
|Paraguay
|D
|4
|-2
|2
|8
|Senegal
|I
|3
|+2
|8
|9
|Irán
|G
|3
|0
|3
|10
|Corea del Sur
|A
|3
|-1
|2
|11
|Escocia
|C
|3
|-3
|1
|12
|Uruguay
|H
|2
|-1
|3
Fixture de 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay – 29 de junio – Boston.
- Francia vs. Suecia – 30 de junio – Nueva Jersey.
- Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio – Los Angeles.
- Países Bajos vs. Marruecos – 29 de junio – Monterrey.
- Portugal vs. Croacia – 2 de julio – Toronto.
- España vs. Austria – 2 de julio – Los Angeles.
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina – 1 de julio – San Francisco.
- Bélgica vs. Senegal – 1 de julio – Seattle.
- Brasil vs. Japón – 29 de junio – Houston.
- Costa de Marfil vs. Noruega – 30 de junio – Dallas.
- México vs. Ecuador – 30 de junio – Ciudad de México.
- Inglaterra vs. RD Congo – 1 de julio – Atlanta.
- Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio – Miami.
- Australia vs. Egipto – 3 de julio – Dallas.
- Suiza vs. Irán – 2 de julio – Vancouver.
- Colombia vs. Ghana – 3 de julio – Kansas.