Cómo define la FIFA a qué llave va cada mejor tercero del Mundial 2026: ¡495 combinaciones posibles!

En el reglamento del Mundial 2026, la FIFA determinó una fórmula de 495 combinaciones posibles para definir la posición de cada mejor tercero ¡Una locura!

Uno de los aspectos más particulares del formato en que se juega el Mundial 2026 aparece una vez finalizada la fase de grupos. Con 48 selecciones participantes, ocho equipos avanzan a los dieciseisavos de final como mejores terceros, pero su ubicación en el cuadro eliminatorio no se determina únicamente por su posición en la tabla.

El reglamento de la FIFA establece una fórmula para distribuir a los mejores terceros según los grupos de procedencia. En total existen 495 combinaciones posibles, ya que el organismo contempla todos los escenarios que pueden darse en la fase de grupos.

Sin embargo, con los resultados registrados hasta el momento, ese abanico de posibilidades ya se redujo considerablemente. A falta de definirse los grupos G, H, I, J, K y L, solo permanecen vigentes 92 combinaciones, lo que empieza a perfilar el cuadro definitivo de los dieciseisavos de final.

Así marcha por el momento, el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026.

A saber…

En otras palabras, los mejores terceros no ocupan un lugar fijo en el cuadro final. Su posición dependerá exclusivamente de los grupos de los que provengan los ocho clasificados, y la FIFA los ubicará en las distintas llaves siguiendo la tabla de asignación prevista en el reglamento.

Por eso, dos selecciones que terminen con la misma cantidad de puntos como mejores terceros pueden terminar en lados completamente distintos del cuadro. Todo dependerá de qué grupos logren meter a sus representantes entre los ocho mejores terceros del Mundial.

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Este detalle explica por qué el cuadro de los dieciseisavos no puede completarse hasta que finalice la fase de grupos, ya que la distribución de esos ocho clasificados es uno de los últimos elementos que define el camino hacia la final.

Sólo restan 92 combinaciones posibles

@MatiMow

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