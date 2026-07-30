Enner Valencia tuvo un muy mal Mundial con la Selección de Ecuador y también terminó su contrato con Pachuca hace poco. Sin embargo, el delantero ecuatoriano quiere seguir jugando y ofertas no le faltarían, aunque ahora lo ponen mucho más cerca de Emelec.

De acuerdo a la información de El Canal del Fútbol, Enner Valencia rechazaría la posibilidad de mudarse a jugar en Argentina. El equipo más interesado en tenerlo es Talleres, puesto que, en este equipo está Jorge Sampaoli que cuenta con él y lo quiere.

No obstante, el delantero, según ECDF, ahora mismo el destino más fuerte para seguir su carrera pareciera ser Emelec. El ‘Bombillo’ lo quiere fichar desde hace años, pero recién ahora hay una luz al final del túnel en esta operación.

Resulta que Emelec ya cumplió con la FIFA y no tiene sanciones, por lo cual, podrá inscribir ya a sus nuevos jugadores. Además, la actual directiva del club tiene una gran relación con el agente de Enner Valencia que ha confesado ser un hincha de Emelec.

Enner Valencia jugó el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Son horas claves para que Enner Valencia decida su futuro y encuentre un equipo para seguir su carrera. El delantero ecuatoriano ya no volverá a la Selección de Ecuador, pero si se sigue demorando en encontrar un nuevo equipo se le van a cerrar varios mercados.

Publicidad

Los equipos interesados en Enner Valencia

Aparte de Emelec y Talleres, también se informó del presunto interés que tendría en Enner Valencia el equipo de Boca Juniors. El gigante argentino está explorando la situación, pero no hay ofertas concretas para quedarse con el máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Enner Valencia llegará a Emelec? ¿Enner Valencia llegará a Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: