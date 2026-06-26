Tras quedarse con el MVP en toda la fase de grupos, Vinicius puede quebrar uno de los récords de Messi en los Mundiales

Brasil se encomienda a Vinícius como nunca. El atacante del Real Madrid vive su mejor momento en la selección de la Conmebol y en medio de un inicio de la Copa del Mundo donde puede quitarle a Lionel Andrés Messi uno de sus grandes récords en la historia del torneo de la FIFA. Necesita apenas un premio más de MVP para conseguirlo.

Solamente el argentino ha podido ser el mejor jugador de los cuatro primeros partidos de una edición de la Copa del Mundo. En este momento Vinícius acumula tres después de lo visto ante combinados de la talla de Marruecos, Haití y Escocia. La Pulga lo hizo en el Mundial de Brasil 2014 en un camino que solamente evitó Bélgica por los cuartos de final.

En aquella ocasión Messi fue elegido como mejor jugador del partido ante Bosnia, Irán y Nigeria. Todo esto durante la fase de grupos y antes de medirse ante Suiza por los octavos de final en San Pablo. Nuevamente Lionel sería escogido como el futbolista más determinante de aquella jornada que terminaría con la clasificación tras el gol de Ángel Di María. Nunca desde entonces alguien estuvo tan cerca de igualarlo como Vinícius.

En este momento los brasileños tendrán que enfrentarse con Japón por la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Un encuentro que apunta a ser uno de los más parejos de dicha fase del torneo de la FIFA y en donde podríamos ver por segunda vez en la historia a un futbolista empezar la Copa del Mundo con cuatro premios de MVP. A todo esto se le suma cómo el atacante del Real Madrid tiene la oportunidad de romper una marca de peso en cuanto a goles se refiere.

Vinicius. único que puede alcanzar los 4 MVP iniciales de Messi en un Mundial: GETTY

Vinícius anotó durante los tres partidos de la fase de grupos. Algo que ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi en sus mejores versiones pudieron conseguir. Un hito que también le pertenecía, en cuanto a Brasil se refiere, a figuras de la talla de Rivaldo, Romário o Ronaldo Nazário junto a Jairzinho. Como si faltara algo para mantener la expectativa por los aires, cada vez que un futbolista de la Verdeamarelha consiguió esto acabó levantando la Copa del Mundo semanas más tarde.

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Ancelotti, la clave detrás de Vinícius

“Estoy muy contento con los goles. Hoy incluso marqué de cabeza, algo que le había prometido al entrenador, pero me dijo que era casi imposible y que me haría un regalo. Así que esperaré… Carletto es el mejor entrenador del mundo”, analizaba el jugador del Real Madrid tras su encuentro frente a Escocia. Tal y como ocurriese en la Casa Blanca del fútbol desde el año 2021, nadie ha sacado más jugo a su fútbol que el italiano.

Vinícius ya supera a leyendas

Su desempeño en la fase de grupos hace que ya tenga más goles y asistencias combinadas que mitos de la talla del propio Romário o Ronaldinho. Todo ello cuando apenas Vinícius disputa su segunda edición de la Copa del Mundo y en un contexto donde ni mucho menos Brasil tenía todas las alegrías que en otros tiempos. Es la gran figura de una nación que sueña con cortar su racha de 20 años sin grandes títulos en cuanto al torneo de la FIFA se refiere.

Datos claves

El futbolista Vinicius acumula tres premios MVP tras enfrentar a Marruecos, Haití y Escocia.

acumula tres premios MVP tras enfrentar a Marruecos, Haití y Escocia. El delantero igualará un récord de Lionel Messi si consigue un cuarto trofeo MVP.

si consigue un cuarto trofeo MVP. La selección de Brasil jugará contra Japón en la fase de dieciseisavos de final.