Cuatro victorias y solo un gol en contra: Conmebol consolida una paternidad histórica sobre UEFA en el Mundial 2026

La victoria de Ecuador ante Alemania confirmó lo que ya es un secreto a voces por Norteamérica: la Conmebol le tiene tomada la medida de momento a Europa. Nunca las selecciones de nuestro lado del mundo habían comenzado de manera tan positiva ante los combinados del viejo continente. Uruguay y Colombia tienen la responsabilidad de mantener dicha racha.

La remontada del equipo ecuatoriano ante Alemania sentencia que la Conmebol ha sumado en todos sus partidos ante la UEFA. Todo en el inicio de la Copa del Mundo y con apenas un gol en contra durante 360 minutos. Jamás la Confederación Sudamericana había obtenido resultados tan positivos en el arranque de la Copa del Mundo frente a su similar de Europa. Para que nos hagamos una idea, la racha inicial más triunfal era de solo dos partidos.

No se veía desde hace varias décadas. El año 1954 fue el momento donde la Conmebol marcaba la que hasta hace algunas horas era su mejor racha frente a selecciones de la UEFA. La victoria de Paraguay frente a Turquía por la mínima, el triunfo de Argentina contra Austria o la goleada de Brasil en su choque con Escocia forman parte del camino recorrido hasta aquí.

Ninguna confederación ha sumado más puntos de los que continúan en juego hasta la fecha. Del 100% de las unidades posibles, la Conmebol ha sacado el 61,1%. La UEFA se encuentra segunda en este sentido con un total del 56,3% de los puntos obtenidos. La Concacaf se queda en un 47,2% en cuanto al podio se refiere. Son quienes mandan en un ranking donde los nuestros sacan pecho como nunca.

Conmebol, en su mejor racha inicial ante UEFA en la Copa del Mundo: GETTY

Ahora le toca el turno a Colombia y Uruguay. Los cuatro partidos de invicto de la Conmebol serán puestos a prueba a lo largo de las últimas horas ante combinados de la talla de Portugal y España. Ambas selecciones esperan poder confirmar una estadística que también sería inédita y que se traduce en ver a cinco selecciones de nuestro lado del mundo en las fases de eliminación directa de esta edición del mundial.

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Conmebol, a tres victorias de hacer historia

El Mundial de Chile 1962 es la clave. Fue la edición de la Copa del Mundo donde se registraron más triunfos de selecciones de la Conmebol frente a la UEFA hasta la fecha. Un total de ocho triunfos donde, por encima de todo, Brasil aportó con un total de cinco victorias; siguiente objetivo para una confederación que vive uno de sus mejores arranques ante su máximo rival en la historia del torneo de la FIFA.

Rivales de Conmebol en dieciseisavos

Queda todavía un par de jornadas, pero ya empieza a armarse poco a poco un cuadro de dieciseisavos con diferentes oponentes para la Conmebol. Ahora mismo Paraguay tendría que medir fuerzas con Alemania. Colombia lo haría ante Croacia, veríamos un clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, mientras Ecuador buscaría revancha ante Inglaterra tras lo ocurrido en Alemania 2006. Por último, pero no menos importante, Brasil mediría fuerzas ante Japón.

Datos claves

Conmebol registra su mejor arranque histórico en mundiales frente a la confederación de la UEFA.

registra su mejor arranque histórico en mundiales frente a la confederación de la UEFA. La remontada de Ecuador ante Alemania confirmó el dominio sudamericano sobre los combinados europeos.

ante Alemania confirmó el dominio sudamericano sobre los combinados europeos. La confederación Conmebol ha sumado el 61,1% de los puntos posibles en el torneo.