Tras República de Corea vs. Chequia: así queda el Grupo A del Mundial 2026

Con goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, 'Los Tigres' de Asia arrancaron con tres puntos en el Mundial 2026.

Corea del Sur vino de atrás para dar vuelta el marcador y derrotar 2-1 a Chequia en un vibrante partido que se definió en el segundo tiempo y que marcó el debut de ambas selecciones en el Grupo A del Mundial 2026.

Tras un cerrado primer tiempo en el Estadio Jalisco de Guadalajara, las emociones llegaron en el complemento. Los europeos golpearon primero a los 59’ tras un soberbio cabezazo de Ladislav Krejčí golpeando a un rival que controlaba las acciones.

Corea y Chequia animaron un vibrante encuentro en el Estadio Jalisco (Getty Images).

Pese a la ventaja de los checos, ‘Los Tigres’ asiáticos mantuvieron el control del juego y la intensidad. Así fue como los coreanos llegaron al 1-1 tras gran jugada colectiva que capitalizó Hwang In-beom.

A los 80’ llegaría la remontada: Oh Hyeon-gyu aprovecharía un centro al área chica para definir de primera y poner el 2-1 definitivo para los asiáticos que con esta victoria sumaron sus primeros tres puntos en la cita mundialista.

Así queda la tabla del Grupo A Mundial 2026

Con este resultado, República de Corea llegó a 3 puntos y comparte la cima con México, mientras que los europeos y Sudáfrica se quedaron en el fondo sin unidades.

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En la próxima fecha, el jueves 18 de junio, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, mientras que Sudáfrica y Chequia se verán las caras en Atlanta.