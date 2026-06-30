Tres palabras: La respuesta perfecta de Orlando Gill a Chilavert tras eliminar a Alemania en el Mundial

Surgió una nueva figura en el Mundial 2026 por todo lo alto. Y no justamente porque mida 1.98 metros de estatura. Orlando Gill fue la gran figura de la victoria de Paraguay ante Alemania y no tardó en aparecer con la respuesta perfecta al exarquero José Luis Chilavert por haberlo criticado.

¡A los antecedentes! “Alfaro es el personaje que no sabe nada de fútbol, él lo único que sabe es hablar. En las declaraciones que hace denigra al futbolista paraguayo. Si estaba ahi jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos. Le pusieron una alfombra roja a una persona que en su put… vida vivió el éxito, siempre falló, en San Lorenzo de Almagro, en Boca Juniors”, afirmó Chilavert a la emisora ‘Radio Ñandutí’.

Y ahí no pararon las críticas de José Luis Chilavert… La leyenda de Paraguay también se despachó contra Orlando Gill y señaló que “no habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más para el arquero”. Ahora, era el momento de que el actual arquero titular del seleccionado paraguayo le respondiera en la cancha y en las redes sociales.

Orlando Gill y la respuesta perfecta a Chilavert tras eliminar a Alemania en el Mundial

Orlando Gill y José Luis Chilavert. (Foto: Getty Images)

Luego de atajar dos penaltis (Kai Havertz y Nick Woltemade) en la definición que Paraguay le terminó ganando a Alemania por 4-3 en los 16avos de final del Mundial 2026, Orlando Gill apareció con una publicación en su cuenta de Instagram que solo necesitó de tres palabras para responder las críticas de Chilavert de una manera perfecta. “Seguimos haciendo historia”, publicó el arquero paraguayo.

Post de Gill tras eliminar a Alemania. (Foto: Instagram / @orlando_daniel01)

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Esto dijo Gill sobre las críticas que le hizo José Luis Chilavert

“Las críticas en lo personal no me hacen nada, no lo doy bola a eso. Sí, se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando, el arquero siempre va a ser así, va a tener los buenos y malos momentos“, le dijo Orlando Gill al canal ‘TyC Sports’ sobre la crítica que le hizo José Luis Chilavert durante la Copa del Mundo de la FIFA.

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