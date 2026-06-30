Orlando Gill define su futuro tras la hazaña de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026: “¿Por qué no?”

Tras convertirse en el héroe al eliminar a Alemania por penales, el arquero de San Lorenzo dejó en claro cuáles son sus planes para los próximos meses.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 lleva un nombre propio grabado a fuego: Orlando Gill. El arquero que milita en San Lorenzo de Almagro protagonizó una descollante actuación bajo los tres palos frente a Alemania, ratificando su gran nivel al contener dos lanzamientos en la tanda de penales que le dieron el inolvidable triunfo a la Albirroja.

Tras la impresionante hazaña de los paraguayos en la cita planetaria, el guardameta de 26 años no esquivó los rumores y definió cuál podría ser su futuro una vez que concluya la Copa del Mundo.

A pesar de tener contrato vigente con el elenco de Boedo hasta diciembre de 2027, la vitrina de la Copa del Mundo ha cambiado drásticamente las intenciones para el arquero guaraní.

Orlando Gill celebra tras contener dos penales en la tanda ante Alemania (Photo by Michael Reaves/Getty Images).

En conversación con Radio Cope de España, Gill fue consultado por la posibilidad de defender a un equipo de La Liga española y su respuesta fue tajante : “¿Por qué no? Estaría bueno dar el salto. Veremos qué pasa después del Mundial. Vamos a sentarnos a hablar de ese tema”, apuntó.

De esta forma, la figura del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro aviva las expectativas de una inminente transferencia al Viejo Continente en el mercado de pases.

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Mientras en Argentina ya asimilan que será sumamente complejo retenerlo ante el fuerte interés europeo, Orlando Gill dejó un mensaje al resto de la selecciones en la Copa del Mundo: “Paraguay está para lo que sea. Somos un equipo incómodo. Hoy se vio reflejado”, cerró.

En síntesis…