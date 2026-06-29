Mientras Manuel Neuer de Alemania gana 21 millones, el salario de Orlando Gill de Paraguay

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 21 millones que gana Manuel Neuer de Alemania y el modesto sueldo de Orlando Gill de Paraguay.

La jornada del 29 de junio del Mundial 2026 tuvo a Orlando Gill como una de las grandes figuras. Paraguay eliminó por penales a Alemania en los 16avos de final, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario del arquero paraguayo con lo que cobra Manuel Neuer.

Paraguay empezó dando la sorpresa con un gol de Julio Enciso al minuto 42 del primer tiempo, pero Alemania no tardó en responder, y empató el partido a los nueve minutos de la segunda etapa tras una anotación de Kai Havertz. Quedaba toda una vida por delante para que llegaran más goles, pero…

Llegó la hora de la definición por penaltis tras el 1-1 después del tiempo reglamentario y la prórroga. Ahí surgió la gran figura de Orlando Gill, quien atajó dos penales a Havertz y Nick Woltemade en la victoria de Paraguay 4-3 en penaltis a Alemania. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Manuel Neuer?

La abismal diferencia de salarios entre Orlando Gill y Manuel Neuer

Orlando Gill y Manuel Neuer en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de más de 20.5 millones de euros. Mientras que el portal ‘Capology’ le reporta un salario anual a Manuel Neuer de 21 millones en el Bayern Múnich, el medio ‘Salary Report’ señala que Orlando Gill cobra 410.176 euros al año en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Argentina).

El rival de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

Luego de dar la primera gran sorpresa del Mundial al eliminar a Alemania, Paraguay no tardará en darle la vuelta a la página para empezar a preparar el partido por los octavos de final del Copa del Mundo 2026. En esa instancia jugará el sábado 4 de julio contra el ganador de la duelo Francia vs. Suecia del martes 30 de junio.

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