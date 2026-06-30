La primera publicación de Mbappé tras enterarse que enfrentará a Paraguay en octavos del Mundial

Conoce la primera publicación de Kylian Mbappé tras enterarse de que Francia enfrentará a la Selección de Paraguay en octavos del Mundial.

Francia volvió a jugar en el Mundial 2026 y no para de impresionar. En esta ocasión, la nueva víctima fue Suecia en 16avos de final. Kylian Mbappé fue la figura una vez más y no dudó en hacer una primera publicación tras enterarse que va a enfrentar a Paraguay en octavos.

El temible ataque fránces empezó a tocar la puerta del arco de Suecia y poco a poco empeza abrirse de a poco hasta que el minuto 45 apareció un golazo de Mbappé. 1-0 gaaba Fracia y esa puerta nunca se terminó de cerrar durante el partido.

Bradley Marcola al minuto 8 del segundo tiempo y otra vez Kylian Mabppé con otro golazo al 29 sentenciaron la victoria de Francia 3-0 a Suecia en 16avos de final del Mundial. Ahora, el siguiente rival será Paraguay, y una primera publicación del ’10’ fránces ya apareció.

Esto publicó Mbappé tras enterarse que enfrentará a Paraguay en octavos del Mundial

Mbappé y el escudo de la APF. (Foto: Getty y https://paladarnegro.net)

Luego de afirmar sobre Paraguay que es un “equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania, así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”, Mbappé redobló la apuesta y publicó una advertencia en Instagram para todo el seleccionado paraguayo.

Post de Mbappé. (Foto: Instagram / @k.mbappé)

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