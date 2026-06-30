La primera publicación de Mbappé tras enterarse que enfrentará a Paraguay en octavos del Mundial

Francia volvió a jugar en el Mundial 2026 y no para de impresionar. En esta ocasión, la nueva víctima fue Suecia en 16avos de final. Kylian Mbappé fue la figura una vez más y no dudó en hacer una primera publicación tras enterarse que va a enfrentar a Paraguay en octavos.
El temible ataque fránces empezó a tocar la puerta del arco de Suecia y poco a poco empeza abrirse de a poco hasta que el minuto 45 apareció un golazo de Mbappé. 1-0 gaaba Fracia y esa puerta nunca se terminó de cerrar durante el partido.
Bradley Marcola al minuto 8 del segundo tiempo y otra vez Kylian Mabppé con otro golazo al 29 sentenciaron la victoria de Francia 3-0 a Suecia en 16avos de final del Mundial. Ahora, el siguiente rival será Paraguay, y una primera publicación del ’10’ fránces ya apareció.
Esto publicó Mbappé tras enterarse que enfrentará a Paraguay en octavos del Mundial
Mbappé y el escudo de la APF. (Foto: Getty y https://paladarnegro.net)
Luego de afirmar sobre Paraguay que es un “equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania, así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”, Mbappé redobló la apuesta y publicó una advertencia en Instagram para todo el seleccionado paraguayo.
Post de Mbappé. (Foto: Instagram / @k.mbappé)
Tres palabras: La respuesta perfecta de Orlando Gill a Chilavert tras eliminar a Alemania en el Mundial
En síntesis
- Goleada francesa: Francia avanzó sin problemas tras vencer 3-0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola.
- Octavos definidos: El próximo reto del seleccionado europeo será ante Paraguay, equipo que viene de dar la gran sorpresa del torneo.
- Advertencia del ’10’: Mbappé destacó el nivel de los paraguayos por eliminar a Alemania, asegurando que “no hay juego fácil”, y lanzó una advertencia de victoria en sus redes sociales.