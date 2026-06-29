Malas noticias para Alfaro: La sanción que FIFA le pondrá a Paraguay tras eliminar a Alemania

Descubre cuál es la dura sanción que la FIFA le pondrá a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro tras eliminar a Alemania en el Mundial.

El primer batacazo del Mundial 2026 dijo presente de la mano de una selección sudamericana. Paraguay eliminó a Alemania en los 16avos de final, pero la fiesta no fue completa, ya que la FIFA los va a sancionar. ¡Malas noticias para Gustavo Alfaro!

Todo empezó color de rosa para Paraguay con un gol de Julio Enciso al minuto 42 del primer tiempo y, sin necesidad de juego fuerte, ganaban bien el partido del 29 junio. Sin embargo, Alemania no solo descontó al minuto nueve del segundo tiempo con un gol de Kai Havertz, tras una falta de Andrés Cubas llegó el primer motivo que la FIFA no iba a perdonar con una sanción.

La temperatura empezó a subir cada vez más en el partido y antes de que llegara la definición por penales, Matías Galarza recibió tarjeta amarilla por una falta a Jamal Musiala, y Gustavo Alfaro también fue amonestado por protestarle al árbitro Jalal Jayed. Todo estaba listo para que el Comité Disciplinari de la FIFA aplicara el reglamento.

La sanción que FIFA le pondrá a Paraguay tras eliminar a Alemania

La amonestación a Gustavo Alfaro en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria por 4-3 en penales, 1-1 quedaron tras el tiempo reglamentario y la prórroga, tres miembros del equipo paraguayo, dos jugadores y el director técnico, recibieron tarjeta amarilla en los 16avos de final del Mundial 2026. Eso quiere decir que la FIFA, con base al artículo 14 del Código Disciplinario, va sancionar a Paraguay con una multa de 30.000 dólares por las amonestaciones a Andrés Cubas, Matías Galarza y Gustavo Alfaro.

El DT de Alemania respondió si va a renunciar o no tras quedar eliminado del Mundial 2026

“No soy alguien que huye. No es la primera vez que pasa esto, y hay algunas cosas de hoy (29 de junio) que necesitan cambiarse. Pero si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) quiere que continúe, voy a continuar. Sé cómo funcionan los mecanismos del fútbol. Sé cómo funciona la industria. Sé que mucha gente querrá que me vaya, pero me encantaría continuar si la DFB quiere que lo haga“, afirmó Julian Nagelsmann, DT de Alemania, tras la eliminación ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026.

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