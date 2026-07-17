Michael Owen, histórico de Inglaterra, ninguneó el nivel de Argentina en este Mundial 2026 y eligió a España como favorito para quedarse con el título.

Argentina representa ser uno de los mejores equipos del Mundial 2026, pero al parecer todavía no genera el consenso necesario a esta altura del campeonato. Si bien existen diversos elogios al nivel del equipo sudamericano, en Inglaterra consideran que ha tenido suerte en los partidos disputados. Así lo acaba de manifestar Michael Owen, exfutbolista británico y hoy analista deportivo.

Fuente: Getty Images.

En una reciente conversación con el medio internacional ‘Sky Sports‘, se tuvo la palabra de Michael Owen para entender cuál es la consideración hacia Argentina a puertas de disputar la gran final del Mundial 2026 ante España. Mencionando a los rivales de turno durante las etapas definitorias, el exdelantero vaticinó incluso que ve al equipo europeo como vencedor el próximo domingo 19 de julio.

“Argentina tuvo un camino afortunado hasta semifinales. Les costó mucho vencer a Cabo Verde, les costó mucho superar a Egipto y han estado marcando goles en los últimos minutos. También anotaron un gol agónico contra Inglaterra. Probablemente fuimos nosotros quienes los dejamos pasar, más que ellos habernos ganado”; comentó Michael Owen en primera instancia.

En esta misma línea, el ahora comentarista deportivo se rindió ante el poderío de la ‘Roja’ en lo que va del torneo. “En cambio, España sí me ha impresionado. Su actuación contra Francia fue de primer nivel. Fue una actuación realmente seria ante un rival de enorme categoría. Creo que España es bastante mejor que Argentina y espero que gane la Copa del Mundo. Además, lo merecería“.

Michael Owen and Emile Heskey give their predictions for the World Cup final 🇪🇸🇦🇷 pic.twitter.com/FxyFz0xyck — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 17, 2026

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¿Por qué Argentina genera cuestionamientos y hay rumores de ayudas a su favor en este Mundial 2026?

Hay que empezar diciendo que Argentina es un merecido finalista del Mundial 2026. Distintos comentarios aseguran que los rivales de turno no estuvieron a la altura de las circunstancias y demás cuestiones que escapan de las manos del equipo albiceleste ya que lo concreto es que supieron imponerse ante las dificultades del camino, como por ejemplo haber estado perdiendo varias veces.

Si bien hay rumores de presuntas ayudas al vigente campeón del mundo, no existe nada certero al respecto ni que demuestre un factor como tal. Finalmente, y no por ello menos importante, Argentina ha ido de menos a más en este Mundial 2026 y ante Inglaterra no solo demostró rebeldía, sino que buen juego colectivo e individual que les permitió inscribir su nombre en una nueva final.

¡LA FIESTA ES TODA DE ARGENTINA! Impresionante el festejo de los jugadores argentinos, tras eliminar a Inglaterra y pasar a la final del Mundial. #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OfEMeOATqM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

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