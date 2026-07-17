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El historial de Messi jugando con la Selección Argentina contra España: partidos y goles

El capitán argentino tiene un saldo negativo en enfrentamientos ante los españoles, pero tendrá la opción de emparejarlo el domingo.

El historial de Messi jugando con la Selección Argentina contra España: partidos y goles
© Getty ImagesEl historial de Messi jugando con la Selección Argentina contra España: partidos y goles

Por primera vez en sus más de dos décadas de carrera profesional, Lionel Messi se enfrentará a la Selección de España en un Mundial y será nada menos que para decidir el título, este domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de New York.

No se trata de cualquier país para el capitán de la Selección Argentina, porque fue Barcelona el club que apostó a pagar el tratamiento que necesitaba para el desarrollo de su crecimiento y también el que le permitió estrenarse en Primera División. De hecho, en España se ilusionaron con poder nacionalizarlo, sin saber que desde muy chico su mayor deseo ya era defender la camiseta Albiceleste.

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En partidos amistosos, oficiales para FIFA, Messi se enfrentó en tres ocasiones al seleccionado español con Argentina, pero ya han pasado 16 años desde el último cara a cara de un historial que tiene saldo negativo para La Pulga, con dos derrotas y una victoria.

16 años pasaron del último partido de Messi contra España.

16 años pasaron del último partido de Messi contra España.

Los partidos de Messi vs. España

  • El 11 de octubre de 2006 fue el primer partido en el que Messi enfrentó a España con Argentina, en Murcia, y fue victoria 2-1 para los europeos. La Pulga fue titular y el gol argentino lo marcó un futbolista cuyo paso por el seleccionado es poco recordado: Daniel Bilos. Los tantos españoles fueron de Xavi y David Villa.
  • El 14 de noviembre de 2009 en el Vicente Calderón de Madrid también fue victoria 2-1 de España sobre Argentina. Lionel Messi fue titular y marcó de penal el único gol de La Albiceleste. Xabi Alonso firmó los dos goles españoles.
  • El 7 de septiembre de 2010, en el Estadio Monumental de Núñez, Lionel Messi consiguió su única victoria contra España, que venía de ser campeona del mundo y fue goleada 4-1 por Argentina. El 10 anotó el gol que abrió el marcador, al que también aportaron tantos Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente marcó el gol español.
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Los números de Messi vs. España

Partidos disputados: 3

Saldo: 2 derrotas y 1 victoria

Goles: 2

Minutos de juego: 234

Tarjetas amarillas: 0

Tarjetas rojas: 0

Data clave

  • Lionel Messi se enfrentará a España el domingo 19 de julio, por primera vez en un Mundial y para decidir el título.
  • MetLife Stadium de New York será el escenario del partido final.
  • Dos derrotas y una victoria registra el historial contra los españoles.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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