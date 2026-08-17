Valdano cuestionó a Real Madrid por perder a Rodri: “Hubiera revolucionado todo”

El fichaje de Rodri por Barcelona se encuentra a la vuelta de la esquina. El volante del Manchester City viajará en las próximas horas a la ciudad condal para ser el nuevo volante del equipo culé. Mientras tanto, Jorge Valdano cuestiona a Real Madrid por perder una incorporación que entiende hubiera cambiado todo para José Mourinho.

“El Real Madrid hubiera revolucionado el juego del equipo y hubiera mejorado todo su entorno. La pelota a los delanteros le hubiera llegado antes, le hubiera llegado mejor… Ese tipo de influencia que provocan los jugadores que tienen no tanto un efecto en el gol, sino un efecto en el juego. Para eso es el mejor jugador del mundo“, se expresaba el argentino en Movistar. Conoce el club como pocos.

Si bien considera la operación cara, no duda que los culés han ganado con su llegada: “No va a influir demasiado en el juego del Barcelona, aunque le va a poner acento a todo lo que Hansi Flick propone. Rodri tiene un efecto en el juego. Para eso es el mejor jugador del mundo. Me parece que es un fichaje estratégico del Barcelona… Para mí Rodri vale 35 millones su aporte al Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid”.

Valdano, exjugador, entrenador y director deportivo del Real Madrid, cuestionó al club por perder a Rodri. No duda que era la pieza perfecta para un proyecto que en los últimos 24 meses ha extrañado como nunca a cerebros como Luka Modrić o Toni Kroos. En este momento Mourinho no tiene un jugador de ese perfil en un plantel en el que de momento no se esperaban más caras nuevas.

Rodri seguirá siendo rival del Real Madrid: GETTY

Más de 60 millones de euros pagará Barcelona por Rodri. El jugador tenía contrato hasta el 2027 en un Manchester City donde es ya una leyenda total. El MVP del Mundial llega al proyecto para darle aún más galones a la idea de Hansi Flick. También, para aumentar la diferencia con el eterno rival. Valdano entiende que la casa blanca sufrirá ver al volante en el Camp Nou y no en el Bernabéu.

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