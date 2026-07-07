Inter Miami de Messi tiene rival: se suman dos clubes sudamericanos a la puja por Vozinha

Inter Miami de Messi no es el único que suena como destino de Vozinha de cara a los próximos meses. Dos clubes sudamericanos aparecen.

El nombre de Vozinha vuelve a ser noticia. Josimar José Évora Dias vive días de festejos en Cabo Verde tras una actuación con la selección de los tiburones azules absolutamente histórica. Tras quedarse sin contrato en el fútbol portugués no solamente Inter Miami de Lionel Andrés Messi suena como un potencial destino para su carrera a los 40 años. Sudamérica entra en la ecuación.

La información llega gracias a Fabrizio Romano. El prestigioso periodista italiano asegura que dos clubes de la segunda categoría del fútbol de Brasil estudian el fichaje de Vozinha. Todo ello días después de que por la prensa portuguesa se nombrase al equipo de Messi y la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica como otro potencial destino para el guardameta caboverdiano. Es agente libre.

América Mineiro, Athletic Club, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Náutico, Novorizontino, Operário Ferroviário, Ponte Preta, São Bernardo, Sport Recife y Vila Nova. Estos son los clubes de la segunda categoría de Brasil. Romano los señala como un posible destino del arquero. Avaí y Goianiense, los que suenan con mas fuerza.

“Vozinha, el guardameta de la selección de Cabo Verde que brilló en el Mundial, es pretendido por el Inter Miami, club de la Major League Soccer donde juega Lionel Messi. El veterano de 40 años es muy valorado por la franquicia de Florida debido a sus destacadas actuaciones durante el Mundial. Sin contrato desde principios de este mes, cuando expiró su vínculo con Chaves, podría llegar como agente libre”, dictaba la información del diario Record de Portugal 48 horas atrás. Trama abierta.

Vozinha y Messi podrían unir sus caminos tras el Mundial: GETTY

A sus 40 años Vozinha espera. Realizó una Copa del Mundo absolutamente histórica de la mano de una selección de Cabo Verde que incluso se dio el lujo de poner nerviosa a la vigente campeona del certamen. Tras finalizar su contrato con Chaves de la segunda división de Portugal, espera por un nuevo destino tras el verano más rendidor de su carrera.

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Vozinha, admirador total de Messi

En las horas previas del partido disputado en Miami el arquero de Cabo Verde habló de ensueño en todos los sentidos. Pese a la cercanía que su país tiene con Portugal al haber sido colonia de la nación europea, Vozinha no dudó en señalar al capitán de Argentina e Inter Miami como el mejor futbolista que han visto sus ojos. Podrían ser compañeros.

“Sé que los portugueses se enfadarán conmigo. Cristiano Ronaldo es una máquina. Es el máximo ejemplo de disciplina, trabajo, esfuerzo y sacrificio; tiene mucha técnica y calidad, pero Messi es único”, declaraba un Vozinha que tras un Mundial icónico busca club. Sudamérica o la MLS, primeras opciones en cuanto a rumores se refiere.

Datos claves

El arquero Vozinha es agente libre tras finalizar su contrato con el club Chaves.

es agente libre tras finalizar su contrato con el club Chaves. Dos clubes de la segunda categoría de Brasil estudian el fichaje del guardameta.

de Brasil estudian el fichaje del guardameta. El equipo Inter Miami de Lionel Messi pretende contratar al veterano de 40 años.