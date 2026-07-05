Inter Miami va por figura de Cabo Verde en pleno Mundial ¿lo pidió Messi?

Reportan que una de las figuras de Cabo Verde sería compañero de Messi en el Inter Miami luego del partidazo en el Mundial.

Uno de los partidazos de los 16vos del Mundial sin duda fue el que tuvieron Argentina y Cabo Verde, ahora reportan que Messi podría reencontrarse con uno de los debutantes africanos, ahora como compañeros en el Inter Miami de la MLS.

Medios internacionales han hecho eco del supuesto interés del Inter Miami en fichar a Vozinha, el arquero sensación del Mundial. El portero de 40 años juega en el Chaves de la segunda división de Portugal.

Esto significaría un salto en la carrera de Vozinha quién solo ha estado en clubes de menor calibre de Europa y ahora pasaría al vigente campeón de Estados Unidos.

La llegada de Vozinha, en caso de ser cierto, no sería para ser titular ya que Dayne St. Clair seguiría en el once. St. Clair también es arquero Mundialista con la selección de Canadá.

Los clubes en la carrera de Vozinha

El golero, nacido en Mindelo en 1986, inició su carrera profesional en el Batuque FC de su país, donde también defendió el arco de Mindelense. En 2012 salió por primera vez al exterior para jugar en Progresso de Angola, donde comenzó a utilizar su apodo como nombre identificatorio. Luego hizo experiencia en Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y Trencin de Eslovaquia hasta su desembarco en Chaves en 2024.

Vozinha – Mundial 2026 vs. Argentina.

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En resumen