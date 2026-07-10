Mientras Luis Díaz tiene 9 millones de seguidores, estos lleva Vozinha tras su participación en el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde fue una de las sensaciones del certamen. Dentro y fuera de la cancha, Vozinha ya es un ícono total

Vozinha espera por su próximo destino a sus 40 años, donde la Copa del Mundo del año 2026 cambió para siempre su vida. El guardameta de Cabo Verde se convirtió en uno de los grandes iconos de una edición marcada por las historias de las pequeñas selecciones y donde incluso se ha dado el gusto de superar en redes sociales a diferentes figuras del ámbito internacional. Ni siquiera Luis Díaz con Colombia supera su crecimiento en plataformas de mensajería.

El atacante colombiano del Bayern Múnich tiene de momento en plataformas como Instagram 9 millones de seguidores. Una auténtica barbaridad si lo comparamos con el resto de los mortales, pero que ni mucho menos roza todo lo que ha supuesto el fenómeno Vozinha en la Copa del Mundo. Prácticamente lo cuadruplica.

Y es que en los últimos días, el crecimiento del arquero de Cabo Verde por la plataforma de Instagram no se ha detenido a pesar de la eliminación de su selección. Vozinha ya suma un total de 28.3 millones de seguidores en una aplicación que en este momento lo tiene como el arquero con más followers de toda la historia del fútbol internacional. Los números no mienten y hablan de un jugador que se ganó el cariño de todo el planeta.

Para que nos hagamos una idea, nombres como Thibaut Courtois, Manuel Neuer o mitos de la talla de Iker Casillas no superan los 20.4 millones de seguidores en Instagram. Una muestra total del poder que tiene la Copa del Mundo a la hora de intentar potenciar a quienes a base de esfuerzo y humildad se ganaron un lugar entre los principales futbolistas del año 2026.

Vozinha casi cuadruplica los números de Luis Díaz en redes sociales: GETTY

Para Vozinha todo empezó ante España y nunca se detuvo. Tras conseguir un punto en el inicio del grupo donde Cabo Verde dio la sorpresa ante Arabia Saudita y Uruguay, pudimos verle charlar en zona mixta con periodistas que le hablaban ya de su fenómeno en redes sociales. A sus 40 años espera por un nuevo club mientras el planeta entero lo ha elegido como uno de los futbolistas más recompensados por la magia del Mundial 2026.

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La MLS, posible destino de Vozinha

Continúan los rumores alrededor de un Inter Miami de Lionel Andrés Messi que intentaría quedarse con los servicios del guardameta de Cabo Verde. Todo ello después de que este quedase sin club tras una última temporada en la segunda categoría del fútbol portugués donde finalmente no se renovó su contrato. Vozinha podría seguir siendo parte del día a día de La Pulga.

Solo el tiempo dirá qué ocurre pero lo cierto es que parecía ser la hoja de ruta más viable en cuanto al futuro del portero se refiere. Vozinha también contaría con ofertas de la segunda categoría del fútbol brasileño en cuanto a Sudamérica se refiere. Quien sea que se quede con sus servicios fichará a un auténtico fenómeno en redes sociales.

Datos claves

El arquero Vozinha alcanzó los 28.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

alcanzó los 28.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El delantero Luis Díaz posee actualmente 9 millones de seguidores en la misma plataforma.

posee actualmente 9 millones de seguidores en la misma plataforma. El club Inter Miami analiza el fichaje del veterano guardameta de Cabo Verde.