Juan no es americanista. Tampoco odia al equipo. Ese perfil ayudó a comprender lo que significan las Águilas desde una óptica neutral para aterrizar la idea sobre cómo contar la historia que se ve en la serie documental América vs. América, de Netflix. Más allá de un club, él vio a un personaje que, amado u odiado, forma parte de la historia contemporánea del país debido a la intervención de Emilio Azcárraga Milmo.

Si bien es cierto que América polariza por los sentimientos de simpatía y animadversión que genera, también lo es que propicia una división muy particular en la actualidad entre los propios americanistas. Un amplio sector de la generación Z considera que la historia del equipo debe empezar a tomarse en cuenta a partir del año 2000. En contraste, generaciones anteriores están en completo desacuerdo con ello. En ese sentido, Juan Márquez manifiesta que el pasado no se puede ni se debe suprimir porque, de lo contrario, no se entendería lo que hoy día es la institución azulcrema.

“Nosotros intentamos tratar al equipo como si fuera un personaje y que tuviera un arco dramático. Este arco dramático comienza en el momento que América es adquirido por Emilio Azcárraga porque ahí inicia la construcción de una identidad. Esa identidad evoluciona. Por lo tanto, para entender la identidad americanista es importante conocer su historia. Fue por eso que decidimos combinar el presente con el pasado, dos tiempos que van representando los rasgos que moldean la identidad del aficionado americanista. Hablamos de una identidad que es exigente, ganadora, soberbia. Es necesario volver al origen del nacimiento del americanismo”, comenta en la entrevista.

Respecto al rol que tienen detractores y críticos del América en su historia, Juan Márquez está convencido de que es fundamental tener ese contrapeso para dimensionar aún más de qué va el americanismo y cuál es la molestia social, deportiva y cultural que se suscita alrededor de él, especialmente por ser propiedad de una televisora que no ha sido del gusto masivo desde su creación.

“Siempre quisimos mostrar voces de americanistas, no americanistas y antiamericanistas. Consideremos que no necesariamente es antiamericanista aquella persona que no le va al América. Al juntar esos diferentes puntos de vista, todos coincidieron en varios aspectos a pesar de ser fuerzas opositoras. Por ejemplo, coincidían en que América es un equipo al que se le exige ganar y tiene valores definidos, pero cada quien lo interpreta de distinta manera, ya sea desde un ángulo positivo o un ángulo negativo. Sin embargo, como punto en común, perciben al América como un fenómeno de debate sociocultural tanto por lo futbolístico como por pertenecer a Televisa, una empresa que a mucha gente incomoda”, comparte a Bolavip México.



Para que eso pudiera ser posible en América vs. América, se trabajaron varias horas en el proceso de edición, el más cruel de toda la labor que se hizo en la investigación y obtención del material audiovisual. Juan Márquez explica que se consiguió bastante material, más del imaginado, pero no iba a caber, por lo que debieron analizar y estudiar qué seleccionar y qué eliminar para el corte final. “La historia del América es tan extensa que no cabe en una serie documental”, concluye acerca de este contenido que está pensado para americanistas, no americanistas y antiamericanistas.