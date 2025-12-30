Desde que el Club América dejó ir a Richard Sánchez, se ha quedado sin una opción viable como “5”. A eso se le suma que las lesiones no le han permitido a Álvaro Fidalgo y a Jonathan dos Santos estar al 100% con el equipo, es por ello que uno de los deseos del equipo para este mercado de fichajes era conseguir a alguien en esa posición.

Claro que la primera opción fue el regreso del “Cachorro”, ya que no ha sido nada regular en Racing, su DT ha renovado hasta 2028 y está como transferible, por lo que se mantiene trabajando por su cuenta en el tema físico. El problema es que siempre fue una segunda opción de André Jardine y no pagarían por alguien a quien ya tenían.

Es por ello que sorprendió en el mercado que 365scores diera a conocer que América estaba interesado en el fichaje de Iván Tona, uno de los elementos que más destacó en el Apertura 2025 bajo las riendas de Sebastián Abreu en el conjunto de Xolos. Con la buena relación que tienen ambos equipos se esperaba que esta transacción se concretara, pero no fue así.

¿Por qué Xolos rechazó la oferta por Iván Tona?

De acuerdo con el periodista de VAVEL, Arath Uva, el conjunto fronterizo habría rechazado la oferta de 2 millones de dólares por él, en donde además sumaban a algunos de los jugadores que tienen disponibles (Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky y Víctor Dávila), pero no cedieron ante su mínimo de 4 MDD por l fichaje.

Cabe mencionar que la mayoría de los tratos que se han hecho entre Santiago Baños y Xolos tienen como intermediaria a la agencia de Pitz Group, en este caso tuvieron que negociar a Tona con una diferente, que es El C1EL0 Management, por lo que la llegada se complicó un poco más, aún no se descarta la opción, pero en esta primera oferta fueron rechazados.

