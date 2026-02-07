El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Un equipo que sigue inmerso en la ventana de transferencias es América, quien luego de las salidad de Allan-Saint Maximin y Álvaro Fidalgo pudo sumar a Raphael Veiga desde Palmeiras. Ahora, lás Águilas están a punto de sumar a otro jugador del Brasileirao.

El periodista César Luis Merlo dio la noticia de que le cuadro capitalino tiene todo listo para fichar al volante Lima de Fluminense. “El América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al brasileño Lima, de Fluminense“, posteó en ‘X’, ex Twitter.

El comunicador desarrolló para Súper Deportivo: “Las charlas se encuentran en la etapa final por un préstamo de un año con opción de compra. El jugador es pedido por André Jardine, quien considera que él puede reemplazar al español Álvaro Fidalgo, quien recién salió comprado al Real Betis“.

Si se cierra su arribo, será el quinto club de su carrera, luego de haber jugado para el Al-Wasl, Gremio y Ceará. El jugador llegaría para ocupar un hueco en la alineación donde los Azulcremas se han quedado sin jerarquía para lo que exige la Primera División de México.

¿Cómo fue el ciclo de Lima en Fluminense?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el futbolista de 29 años fue parte de 168 duelos con el equipo de Rio de Janeiro, siendo titular en 86 oportunidades. Anotó 16 goles y realizó 10 asistencias desde su llegada a inicios de 2023.

