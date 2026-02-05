Actualmente, la sólida estructura económica y financiera le permite al Toluca no estar apresurado o necesitado de vender jugadores para hacer caja. Por supuesto, si en algún caso se presenta una posibilidad con alguno que no es indiscutido, puede ser transferido, pero siempre priorizando lo deportivo. En el ‘Infierno’ le dan más importancia a sostener la base que fue exitosa el año pasado.

Por estos días, ya no solo los ‘Diablos Rojos’ reciben ingresos por traspasos de futbolistas: los títulos han dado ganancias y han traido nuevos auspiciantes e inversores, que acompañan este proceso ganador. Todo ese capital nuevo y aportes nuevos brindan una espalda para afrontar mejor parados cualquier tipo de negociación por su patrimonio.

En este contexto, en las últimas horas, un campeón de América se mostró muy interesado en Paulinho. El portugués es tricampeón de goleo de la Liga MX, tras haber sido el máximo anotador de los campeonatos anteriores. Con sus números en Toluca, era cuestión de tiempo que comenzaran a aparecer pretendientes en busca de hacerse de sus servicios.

Paulinho, feliz y multicampeón en Toluca [Foto: TFC]

El equipo en cuestión ha sido el Fluminense, reveló Víctor Lessa, reconocido periodista que cubre la campaña del ‘Tricolor’. El equipo brasileño presentó una propuesta verbal a la directiva escarlata, con un valor que consideraban óptimo por un jugador de 33 años. Sin embargo, se encontraron con una respuesta que los descolocó por completo.

De acuerdo a lo reportado por el corresponsal en cuestión, Toluca habría pedido una suma ‘irrisoria’ mucho mayor a la cláusula, con la sola intención de indicar que “no tiene precio”. Ante las exigencias del conjunto mexicano, las autoridades de Fluminense habrían ‘salido corriendo’, expresó el cronista, espasmados por la contestación. Allí, también entendieron la calidad jugador por el que habían intentado negociar y la importancia que tiene para el cuadro choricero.

De este modo, los Diablos Rojos simplemente le han puesto la etiqueta de instransferible a su goleador. Cualquier dinero que desde el exterior puedan ofrecer por Paulinho es incongruente con lo que les brinda dentro del campo. Incluso vendiéndolo, habría pocos jugadores en el mundo por ese valor que pudiesen darle lo que reciben del portugués. Por ello, no está en debate una salida del artillero ex Sporting Lisboa.

Para tomar dimensión de las contribuciones de Paulinho en Toluca, participó directamente en 57 goles en 68 partidos con la camiseta del conjunto escarlata. Convirtió 47 tantos y aportó 10 asistencias en los 5539 minutos que lleva disputados en la institución (62 encuentros completos considerando noventa). Ahora, va por el tricampeonato… y por el sueño de jugar un Mundial. ¿Logrará ambas?

