El pasado fin de semana Fluminense dejó fuera de la convocatoria a Vinicius Lima y a Gabriel Fuentes. Ambos jugadores estaban ligados con una posible llegada al Club América y todo estaba encaminado, pero justo hoy que cierran los fichajes en la Liga MX se cayó el refuerzo y en la directiva azulcrema tendrán el tiempo contado para elegir a otro jugador.

Hay que recordar que tras la victoria de las Águilas vs Rayados, André Jardine confirmó que podrían esperar alguna sorpresa en los fichajes, ya que no sólo aseguraba entre 1 y 2 jugadores, sino que podrían llegar hasta tres, pero todo parece indicar que las cosas se complicaron y ahora el inusual sería el que reemplace a Fuentes.

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el fichaje se cayó de última hora porque aunque ya había un acuerdo para el préstamo del futbolista, al final hubo un descontento que evitó su llegada. El tema aquí es que a las 19:00 horas del centro de México se cierra el mercado de fichajes y son horas las que le quedan al equipo para encontrar otro jugador.

¿Quién reemplazaría a Gabriel Fuentes?

Según el periodista Edgar Morales del Heraldo de México la opción que ya tienen en Coapa es ir por un mexicano, tomando en cuenta que tienen el tiempo encima. Desde luego, la opción que se ha manejado es el regreso de Cristian Calderón, quien está como préstamo en Necaxa y sólo tendrían que rescindir el contrato.

Cabe mencionar que este paso se tiene que dar antes de que cierre esta fase del mercado, ya que después se puede tener a alguien más de la Liga MX, pero solamente que no haya sumado minutos con otro equipo, por lo que dentro de la directiva azulcrema si esta es su opción de última hora, tendrá que sellarlo en una misión casi imposible.

En síntesis

El fichaje de Gabriel Fuentes con el Club América se canceló por un desacuerdo de última hora.

con el Club América se canceló por un desacuerdo de última hora. El mercado de fichajes de la Liga MX cierra hoy a las 19:00 horas del centro.

del centro. La directiva azulcrema considera el regreso de Cristian Calderón, quien actualmente juega para el Necaxa.

