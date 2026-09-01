Luego de muchas idas y vueltas en torno a su futuro, se confirmó que Nathan Silva continuará vistiendo la camiseta de Pumas pese a sus posibilidades para emigrar al exterior. El marcador central tuvo la oportunidad de ser transferido en este mercado de fichajes, pero sobre el cierre de esta ventana de verano las partes acordaron no hacerlo.

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En un principio, los de CU habían aceptado la oferta de 1.8 millones de dólares de Botafogo para vender al futbolista brasileño, con la luz verde del propio defensor de Pumas. Considerando la edad y el extenso ciclo de Nathan Silva en la institución, contemplaban esa cifra acorde o conveniente dadas las circunstancias como para llevarla acabo.

Sin embargo, luego de una discusión interna, la directiva auriazul decidió dar marcha atrás por no encontrar un sustituto a precio que pueda igualar lo que les brinda Nathan Silva. Por ese motivo, se le pidió al brasileño que no se continúe con la operación, y como tampoco estaba desesperado por irse, aceptó seguir y no fichar en Botafogo.

Nathan dio el ‘sí’ para seguir en Pumas [Foto: Getty]

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En este contexto, el agente del jugador rompió el silencio sobre lo ocurrido y respecto a la trunca operación que involucraba al defensa brasileño y al club de su país natal. El representante dio detalles más precisos respecto a cómo se desarrollaron los acontecimientos y por qué no se llevó a cabo la negociación que estaba avanzada.

“Nathan se alegró con el interés del Botafogo y nosotros también estuvimos muy cerca de concretar la operación. Sin embargo, la negociación estaba directamente vinculada a la contratación, por parte de Pumas, de un atleta para reemplazarlo. Ese reemplazo de Nathan venía de la MLS pero no hubo acuerdo entre los clubes y, en consecuencia, la operación terminó sin avanzar en este momento“, se explayó el agente Thiago Sampaio en conversación con ESPN Brasil.

Dentro de esa misma línea, el representante afirmó que el futbolista no quería irse mal del Club Universidad Nacional y que por ello se aceptaría todo lo que dispusiera Pumas. Como la directiva le manifestó que lo necesitaban ya que no podrían traer otro defensa, aunque la institución había aceptado la oferta de Botafogo, no hizo presión. Eso sí, anticipó una posible partida en seis meses.

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“Necesitamos respetar el contrato vigente y, sobre todo, la buena relación que hemos construido con Pumas. Por eso, entendemos que el mejor camino es esperar la próxima ventana y ahí volver a platicar. A partir del 30/12, Nathan ya podrá firmar un precontrato, lo que nos da una nueva posibilidad de avanzar con su salida de manera más segura y estructurada. Quiero enfatizar que Nathan quedó muy contento con el interés y con el proyecto del Botafogo, y las puertas quedaron abiertas”, ratificó el entrevistado, que no dio por descartada una salida a fin de año al mismo destino.