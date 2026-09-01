El brasileño le quita un peso de encima a los 'Diablos Rojos' en la previa de un duelo importante.

Justo cuando se disponían a preparar con euforia y alegría la semifinal de la Leagues Cup, el mundo Toluca entró en alerta con la noticia de la posible venta de Helinho. Luego de su espectacular actuación del último fin de semana, se supo del fortísimo ofrecimiento por el delantero brasileño y todo se paralizó en el ‘Infierno’.

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Es que hace algunos días, CSKA de Moscú envió una propuesta de ¡12 millones de dólares! para adquirir al atacante de Toluca por medio de una transferencia definitiva. Helinho llegó a la institución por 15 millones, por lo que muchos consideraban la oferta desproporcionada, pero la directiva estaba dispuesta a aceptarla.

Sin embargo, hace instantes, la novela del futuro del extremo tomó un giro de 180 grados que puede ser clave para el devenir deportivo del jugador y del equipo. César Luis Merlo reveló que las autoridades frenaron la salida del delantero, y pusieron en el congelador a la exorbitante operación con el CSKA de Moscú.

Helinho, Mohamed y una relación compinche [Foto: Getty]

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La decisión del club, según informó el corresponsal argentino especializado en transferencias, surgió de que el buen nivel del jugador hizo dudar la cúpula dirigencial. Además, con Toluca todavía peleando todos los frentes y la Intercontinental a la vuelta de la esquina, quitarle una figura a Mohamed hubiese sido un tiro en los pies.

Otra cuestión que puso en riesgo el traspaso fue que a diez días del cierre de mercado iba a ser difícil encontrar un reemplazo acorde a la calidad que tiene Helinho consigo. Cualquier equipo al que Toluca quisiese quitarle un futbolista importante le pediría mucho dinero, y terminaría gastando casi lo mismo que ganaría por la venta.

Al mismo tiempo, en la rueda de prensa previa al juego entre Toluca y León, Antonio Mohamed confirmó que Helinho será titular en la semifinal de la Leagues Cup. “Para mañana está, está 100% con nosotros y está comprometido con el club, lo demás es tema de la directiva”, sentenció el DT argentino, a horas de un duelo crucial.