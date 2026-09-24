Guillermo Almada ya tendría en mente algunas decisiones para rearmar el plantel del América de cara a 2027, con tres futbolistas que aparecen entre las primeras bajas del equipo.

El América está teniendo una buena temporada en la Liga MX. Las Águilas han conseguido buenos resultados y todavía tienen un partido pendiente que, en caso de ganarlo, les permitiría quedar como únicos líderes del certamen.

Publicidad

Encuesta¿América está para ser campeón en este 2026? ¿América está para ser campeón en este 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

El equipo de Guillermo Almada viene mostrando una buena respuesta en el torneo y también logró rescatar un punto importante en el Clásico Nacional, donde igualó 2-2 ante Chivas después de comenzar perdiendo 2-0 en el Estadio Azteca.

El entrenador uruguayo fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases, ya que pidió fichajes importantes para darle forma a su proyecto. De a poco, el plantel se va armando de acuerdo con las necesidades de Almada y con lo que pretende para los próximos meses. Sin embargo, pensando en 2027, habrá más bajas además de las que ya se produjeron para esta segunda mitad de 2026.

Los tres jugadores que no seguirían en América en 2027

De acuerdo con información de Águilas Monumental, tres futbolistas aparecen entre los jugadores que no continuarían en el América de cara a 2027. Se trata de Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Raúl “Pantera” Zúñiga, quienes tendrían diferentes motivos para quedar fuera de los planes del cuerpo técnico.

Publicidad

En el caso de Alexis Gutiérrez, el mediocampista ha sumado apenas un puñado de minutos desde la llegada de Guillermo Almada, por lo que su continuidad en el plantel para 2027 estaría en duda. El entrenador uruguayo parece tener otras prioridades dentro de su estructura.

Por otro lado, tanto Víctor Dávila como Raúl “Pantera” Zúñiga se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Los dos delanteros todavía deberán completar sus procesos de recuperación, pero incluso una vez que vuelvan a estar disponibles tampoco tendrían asegurado un lugar en el equipo de Almada para 2027. Sus salidas, además, permitirían al América liberar dos cupos dentro del plantel.

En sintesis

Guillermo Almada no contemplaría a Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga para 2027 .

a Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga para . Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Zúñiga quedarían fuera de la plantilla por distintas razones.

quedarían fuera de la plantilla por distintas razones. América planea renovar su plantel tras empatar el Clásico Nacional ante Chivas.