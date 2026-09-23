Hugo Sánchez reveló cuánto tiempo le daría a Rafa Márquez para buscar el título mundial con México

De cara al proceso rumbo a 2030, Hugo Sánchez abogó por la continuidad de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana y reveló el tiempo que necesitaría para aspirar al título mundial.

Rafael Márquez vivirá su inminente estreno como director técnico de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA, un marco donde comenzarán a extraerse las primeras conclusiones tras los cuatro compromisos programados. A pesar de las dudas externas, Hugo Sánchez se mostró optimista sobre el horizonte del cuadro tricolor, revelando el margen de tiempo que le otorgaría al exdefensor para aspirar al campeonato del mundo.

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Hugo Sánchez se ha erigido como uno de los principales defensores de Márquez desde el primer día de su nombramiento al frente del banquillo nacional. De cara al debut de este sábado 26 de septiembre ante Colombia, han surgido cuestionamientos en torno a la lista de 26 convocados presentada por el canterano del Atlas, quien asume el reto sin experiencia previa en primeros equipos tras su paso por el fútbol de formación.

Una vez más en el programa de ESPN Futbol Picante, el “Pentapichichi” salió al paso para respaldar a Márquez, cuyo vínculo contractual con la Federación Mexicana de Fútbol se extiende hasta julio de 2030, abarcando el próximo proceso mundialista: “Yo apoyo a Rafa… hay que respaldarle. Porque él se está jugando su prestigio, se está jugando su futuro, se está jugando el que lo respalden en este periodo de cuatro años por lo menos.

En seguida, el histórico exdelantero planteó una estrategia a largo plazo como requisito indispensable para consolidar a México como una potencia internacional. “Porque lo ideal sería lo que yo solicité en su momento: de tres etapas mundialistas. Si mantenemos a Rafa esas tres etapas mundialistas porque lo está haciendo bien, ahí es donde podríamos acercarnos a pensar en la posibilidad de salir campeones del mundo,” Sánchez declaró.

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"Si mantenemos a Rafa Márquez durante tres etapas mundialistas, podemos pensar en ser campeones del mundo"



¿Qué les parece la iniciativa de @hugosanchez_9?



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¿Guardado como sucesor de Rafa Márquez?

Otra de las figuras destacadas en el nuevo organigrama de la Selección Mexicana es Andrés Guardado, quien se integró como auxiliar técnico en el cuerpo institucional encabezado por Márquez, compartiendo labores junto a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma. Al respecto, Sánchez valoró de forma positiva que el tapatío comience a proyectarse como el eventual relevo en el banquillo.

Reiterando su visión de darle continuidad a los procesos, Sánchez concluyó: “Tres etapas mundialistas. Si mantenemos a Rafa Márquez y a Andrés Guardado y su equipo de trabajo, que en un momento dado si por alguna razón, espero en Dios que no pase, de salud o de cualquier cosa de Rafa, pues ya Andrés Guardado se estará preparando como para pensar en la posibilidad… hacerlo al estilo alemán, como pasó anteriormente. Que se vaya preparando para que sea el futuro técnico de la Selección Nacional“.

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En síntesis