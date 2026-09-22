El timonel uruguayo dejó de lado a un futbolista que supo ser titular en bastantes ocasiones en las 'Águilas'.

Después final del ciclo ‘desgastado’ de André Jardine, que se marchó siendo una leyenda del club, el América recuperó la ilusión de ser campeón bajo el mando de Guillermo Almada. El DT encabeza un proyecto serio con refuerzos que a mediano y largo plazo le darán muchas alegrías a la afición, que sueña con volver a dominar el futbol mexicano.

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Ahora bien, aunque muchas cosas que heredó de su antecesor brasileño las mantuvo y las busca potenciar, el nuevo timonel también pone su propia ‘mano’ a la plantilla. Hay futbolistas que antes no tenían tanto lugar que están ganando terreno, y otros que jugaban más previo al uruguayo que ahora han perdido participación en el equipo.

En las últimas horas, se ha conocido la historia de un jugador que está ‘apartado’ y su salida en invierno estaría sentenciada, por no ser del gusto del entrenador que tiene el América. No es ni Víctor Dávila ni José Raúl Zúñiga, ya que ambos se están recuperando de lesiones largas y no llegaron casi a ser analizados por el actual cuerpo técnico.

Según indicó Resaca Americanista, reconocido medio partidario del América, Alexis Gutiérrez ha sido ‘borrado’ por el estratega de las ‘Águilas’ en pleno campeonato. Aunque circularon distintas versiones, la ausencia del volante en el último Clásico surgió de una decisión técnica de Guillermo Almada, que optó por no convocarlo para el juego.

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Alexis Gutiérrez corre de atrás en el América [Foto: Getty]

En el ciclo de Guillermo Almada al frente del América, Alexis Gutiérrez sólo sumó minutos en 2 de los últimos 10 juegos del equipo, donde en sólo uno de esos dos fue titular. En los otros ocho encuentros restantes o estuvo en el banquillo y no ingresó al campo, o directamente no estuvo entre los futbolistas convocados para los encuentros.

El semestre pasado, por decisión técnica o por no tener mejores variantes, el anterior DT le había echado mucha mano al jugador y fue una de las principales críticas de los fans. En la transición Jardine-Almada, el mediocentro fue uno de los que más perdió, siendo hoy directamente marginado por el entrenador uruguayo que conduce al América.

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En su momento, las ‘Águilas’ habían pagado ¡5 millones de dólares! a Cruz Azul para adquirir el 100% de la ficha de Alexis Gutiérrez, otra compra que dio mucho que hablar en Coapa. Ahora, el centrocampista mixto parece tener los días contados en América y todo va encaminado a que en invierno busque una salida del ‘Nido’. ¿Podrán recuperar aquella gran inversión?