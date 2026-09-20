Querétaro vs León fue el último partido de la Jornada 9 en la Liga MX y así quedó la tabla general y de goleo.

Este domingo terminó la Jornada 9 con tres partidos; el Pachuca vs Tijuana, Toluca vs Santos y Querétaro vs León, éste fue el último encuentro que se disputó y movió toda la tabla general. Y es que los resultados que se dieron en estos duelos han mantenido cambios tanto en las posiciones como en la tabla de goleo por las anotaciones.

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En el partido de los Gallos Blancos vs La Fiera, ambos conjuntos se llevaron el empate. El resultado fue de 1-1 por lo que dividieron unidades, justo cuando este partido valía mucho. Empezó ganando León con un penal de Daniel Arcila al 54′ y casi de inmediato vino la igualada de Querétaro con el tanto de Iker Benito al minuto 60.

Estos dos conjuntos además están en la zona de clasificación de la competencia, por lo que su partido era muy importante para ambos. La pelea por estar en los primeros lugares de la tabla fue clave para que se disputara este encuentro. Aunque en la tabla de goleo poco pudieron hacer por el resultado que se dio con los Tuzos.

Tabla general tras la victoria de… sobre…

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Tabla de goleo tras la Jornada 9

En síntesis