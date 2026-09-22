Con la ventana de verano recién cerrada, en el seno de Pumas comienzan a pensar a largo plazo. Como durante todo el semestre, hay un departamento del club abocado a monitorear y estudiar perfiles de jugadores de todo el continente todo el tiempo. Y en las últimas horas, ha salido a la luz un futbolista que surge de ese seguimiento continuo.

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Si bien han podido retenerlo en este libro de pases que pasó, es una realidad que Pedro Vite podría estar viviendo su último semestre en CU. Luego de su buena Copa del Mundo y de su gran primera etapa en Pumas, ha conseguido numerosos pretendientes. Y aunque no se ha dado en este mercado, en diciembre podría ser vendido.

Ante esa posibilidad latente, el sector pertinente de los ‘Felinos’ tiene en la mira ciertos jugadores que podrían reemplazar al volante en caso de darse su salida en invierno. De esa manera, ha entrado al radar el nombre de un viejo anhelo de Toluca, que los ‘Diablos Rojos’ quisieron pero no pudieron fichar hace algunos meses desde Sudamérica.

Según reveló Mr Offsider, reconocido portal deportivo de Ecuador donde trabajó por ejemplo César Merlo, Emiliano Clavijo es un jugador que interesa en Pumas UNAM. Se trata de un mediocampista de contención, también ecuatoriano como Vite, a quien en el Club Universidad Nacional están poniendo la lupa en su evolución como futbolista.

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Emiliano Clavijo juega de pivote, tiene 26 años y milita en Universidad Católica de Ecuador, equipo que actualmente marcha en el tercer puesto de la Liga PRO de ese país. Por estos tiempos, el señalado por Pumas no solo es un titular indiscutido en su club, sino que además porta el gafete de capitán en dicha institución sudamericana.

Emiliano Clavijo, el nuevo talento de Ecuador [Foto: UC]

De acuerdo a la información de la fuente en cuestión, Pumas “espera concretarlo para el Clausura 2027”, esperando al mes de diciembre para empezar a negociar con su equipo. Por otra parte, el reporte indicó que no es el único equipo de la Liga MX que lo tiene visto pensando en invierno: los Felinos competirán con Pachuca, que también lo quiere.

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En lo que va de su paso por Ecuador, Emiliano Clavijo lleva disputados 159 encuentros con Universidad Católica, con 8500 minutos jugados en el campo. En ese lapso, ha participado en 22 goles, brindando 12 anotaciones y 10 asistencias para el equipo. Ahora, tras no haber acordado su pase al Toluca, podría recalar en los Pumas dentro de tres meses. ¿Se dará el pase?