Buena noticia para Almada: Kevin Álvarez estaría disponible para jugar frente a Necaxa

El lateral derecho es uno de los principales recuperados de cara a la parte final del año.

Las alarmas que se encendieron en Coapa durante los días previos al Clásico Nacional comienzan a apagarse de forma definitiva. Luego de convertirse en la gran ausencia del Club América para el duelo frente a Chivas por culpa de una inoportuna lesión sufrida durante una práctica, Kevin Álvarez dejó atrás las molestias físicas y está listo para volver a vestirse de corto.

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La evolución del jugador azulcrema en las últimas jornadas fue más que positiva y todo apunta a que estará a disposición de Guillermo Almada para el próximo compromiso del Torneo Apertura 2026. Según informó la cadena FOX Sports, el lateral completó las sesiones de entrenamiento a la par de sus compañeros y se encuentra al cien por cien desde lo físico.

Kevin Álvarez se recuperó con éxito

El propio periodista Juan Carlos Ibarrarán confirmó las novedades sobre la actualidad del futbolista en las instalaciones del club: “Buenas noticias, Kevin Álvarez ya lo vimos entrenando al parejo con sus compañeros y podría ser opción para Guillermo Almada”. Ante este panorama, Álvarez perfila su retorno para el choque frente a Necaxa programado para este domingo 27 de septiembre en el Estadio Victoria.

Kevin Álvarez ya está a disposición de Guillermo Almada. (GETTY IMAGES)

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La recuperación del lateral derecho llega como un verdadero alivio para el cuerpo técnico comandado por Almada. La disponibilidad de Álvarez le otorga al entrenador uruguayo una variante de peso en el sector defensivo, permitiéndole recuperar profundidad y dinámica por las bandas en un momento decisivo de la etapa regular del certamen.

El regreso de Álvarez cobra aún mayor relevancia considerando el complicado panorama del plantel azulcrema para visitar a los Rayos. Las Águilas tendrán cinco ausencias confirmadas de cara al fin de semana, debido a las bajas por la Fecha FIFA de Israel Reyes, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea, sumadas a la molestia física de Alan Cervantes que lo mantendrá al margen de las canchas.

En síntesis

Kevin Álvarez superó su lesión y entrenó a la par de sus compañeros.

superó su lesión y entrenó a la par de sus compañeros. Guillermo Almada podrá contar con Kevin Álvarez para el partido frente a Necaxa.

podrá contar con Kevin Álvarez para el partido frente a Necaxa. América jugará contra Necaxa el domingo 27 de septiembre en el Estadio Victoria.