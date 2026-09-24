¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Dinamarca por la Nations League 2026-27

Desde las 12:45 horas de la CDMX, Noruega recibirá a Dinamarca por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. El conjunto noruego buscará comenzar el torneo con una victoria y mantener el gran nivel que mostró durante el Mundial 2026.
Noruega hizo historia en la última Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, quedándose muy cerca de conseguir el boleto a las semifinales. Ahora, con Erling Haaland como una de sus principales figuras, intentará trasladar ese buen momento a la Nations League.
Por su parte, Dinamarca quiere encontrar su mejor versión después de no haber disputado el último Mundial. El combinado danés afronta esta competición como parte de un nuevo proyecto y con la mirada puesta en volver a clasificarse para el próximo Mundial de 2030.
La alineación de Noruega para recibir a Dinamarca
- Nyland
- Heggem
- Ryerson
- Ajer
- Wolfe
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Martin Odegaard
- Schjelderup
- Antonio Nusa
- Erling Haaland
La alineación de Dinamarca para visitar a Noruega
- Hermansen
- Provstgaard
- Bah
- Andersen
- Patrick Dorgu
- Hjulmand
- Hojbjerg
- Bidstrup
- Damsgaard
- Isaksen
- Rasmus Hojlund
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En sintesis
- Erling Haaland encabeza el ataque titular de Noruega ante Dinamarca.
- Noruega y Dinamarca debutan este jueves en la UEFA Nations League.
- Mads Hermansen defenderá la portería de Dinamarca en el duelo escandinavo.