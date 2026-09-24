¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Dinamarca por la Nations League 2026-27

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Nations League 2026-27. Ambos equipos quieren comenzar el torneo de la mejor manera.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, Noruega recibirá a Dinamarca por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. El conjunto noruego buscará comenzar el torneo con una victoria y mantener el gran nivel que mostró durante el Mundial 2026.

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Noruega hizo historia en la última Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, quedándose muy cerca de conseguir el boleto a las semifinales. Ahora, con Erling Haaland como una de sus principales figuras, intentará trasladar ese buen momento a la Nations League.

Por su parte, Dinamarca quiere encontrar su mejor versión después de no haber disputado el último Mundial. El combinado danés afronta esta competición como parte de un nuevo proyecto y con la mirada puesta en volver a clasificarse para el próximo Mundial de 2030.

La alineación de Noruega para recibir a Dinamarca

Nyland

Heggem

Ryerson

Ajer

Wolfe

Patrick Berg

Sander Berge

Martin Odegaard

Schjelderup

Antonio Nusa

Erling Haaland

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La alineación de Dinamarca para visitar a Noruega

Hermansen

Provstgaard

Bah

Andersen

Patrick Dorgu

Hjulmand

Hojbjerg

Bidstrup

Damsgaard

Isaksen

Rasmus Hojlund

En sintesis