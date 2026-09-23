El colombiano se rió del cruce caliente con el portero del Guadalajara y confesó el detrás de escena.

En un partido que parecía ‘cocinado’ para la visita, Miguel Borja salió al rescate del América y fue el MVP del empate en el Clásico Nacional disputado en el Estadio Azteca. El colombiano, flamante refuerzo del conjunto azulcrema, recibió su oportunidad en el segundo tiempo y se puso al hombro al equipo con dos verdaderos golazos.

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En el post-partido, uno de los momentos más virales del encuentro fue el ‘encontronazo’ entre el delantero y Tala Rangel, guardameta y referente del Guadalajara. En uno de las primeros balones que tocó Miguel Borja en su ingreso al campo, el portero de las Chivas le hizo sentir el rigor y posteriormente el ‘Colibrí’ se lo devolvió.

En ese contexto, el colombiano reveló qué fue lo que le dijo al golero del ‘Rebaño’ que lo hizo estallar de bronca unos minutos después, cuando el América igualó el juego. En una entrevista para VBAR Caracol, cadena televisiva de Colombia, Miguel Borja se sinceró entre risas sobre el momento que se volvió tendencia en las redes.

“Cuando uno entra en ese tipo de partidos, un Clásico y donde el equipo te necesita, uno trata de meterse de cualquier forma. Mi forma fue chocando al arquero y después diciéndole que no haga tiempo y que le iba a hacer dos goles, y bueno, por suerte para nosotros… ¡salió redondo!”, expresó con picardía Miguel Borja en la nota internacional.

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De esta manera, el atacante confirmó que tuvo una premonición de lo que terminaría haciendo unos minutos después para convertir el 1-2 y 2-2 en favor de las Águilas. A sabiendas de que podría equivocarse, Miguel Borja buscó ‘sacar anímicamente del partido’ a Tala Rangel, y vaya que lo consiguió en un corto rato que tuvo ante las Chivas.

Borja se lo avisó a Rangel y lo ratificó [Foto: Getty]

Por otro lado, Miguel Borja se mostró feliz de la chilena con la que anotó el primer tanto del América. “Marcar ese gol es algo que lo soñé cuando estaba niño e iba a jugar a la playa de mi barrio. Muchas veces lo intenté y no me salió, y poder hacerlo ahora y después de tantos años es un sueño. La pelota fue un poco alta y pasada, y el único recurso era ese, salió muy bien y ojalá pronto vengan más como ese”, manifestó el colombiano sobre su golazo a Chivas.

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El promedio goleador del delantero en su llegada a la Liga MX es extraordinario y muestre su adaptación inmediata al país y a la institución. Tras su estreno oficial con el América, suma 3 goles en apenas 36 minutos jugados con las ‘Águilas’. Primero le convirtió uno a Cruz Azul y luego dos a Chivas, ambos en el Azteca y en el marco del Apertura 2026.