Rafael Márquez sufrió una nueva baja en la Selección Mexicana antes de sus primeros partidos como entrenador, mientras el Tricolor comienza una nueva etapa después del Mundial 2026.

La Selección Mexicana comienza una nueva etapa después del Mundial 2026. El Tricolor disputará una serie de partidos amistosos durante esta Fecha FIFA pensando en el nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez, quien tomó el lugar de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo.

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El inicio de este proceso, sin embargo, ya está marcado por varias ausencias importantes. Raúl Jiménez y Julián Quiñones no estarán disponibles para los primeros compromisos de Márquez debido a diferentes problemas físicos, por lo que el nuevo entrenador tuvo que buscar alternativas para su primera convocatoria.

Ahora se confirmó una nueva baja para el Tricolor. César Montes sufrió un pequeño desgarro en el glúteo, por lo que dejará la concentración y regresará a Rusia para comenzar su rehabilitación con su club. La ausencia del defensor representa otro contratiempo para Rafael Márquez antes de comenzar oficialmente su ciclo.

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Una nueva baja y un reemplazo para Rafa Márquez

Ante la ausencia de César Montes, Dagoberto Espinoza, futbolista del América, tomará su lugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, el jugador azulcrema se incorporará hasta el 27 de septiembre en Nueva Jersey, de acuerdo con la información proporcionada sobre el movimiento.

La primera etapa de Rafa Márquez al frente del Tricolor contempla cuatro partidos: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. El debut será el 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore, mientras que posteriormente México enfrentará a Perú en Nueva Jersey.

En sintesis

Rafa Márquez inicia su ciclo al frente del Selección Mexicana tras el Mundial 2026.

al frente del Selección Mexicana tras el Mundial 2026. César Montes causó baja por desgarro y Dagoberto Espinoza tomará su lugar el 27.

y Dagoberto Espinoza tomará su lugar el 27. Jiménez y Quiñones no jugarán por problemas físicos en los primeros amistosos de Márquez.