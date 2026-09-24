Adalberto Carrasquilla fue expulsado por una falta cometida en el juego de Pumas ante Atlas del pasado fin de semana.

La Liga MX no frena a pesar de la Fecha FIFA y este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 10 del Apertura 2026. En este sentido, Pumas recibe en CU a Atlético San Luis el próximo domingo con la intención de volver al triunfo en el torneo.

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Unos días antes del encuentro, la Comisión Disciplinaria de la FMF confirmó la sanción de un partido para Adalberto Carrasquilla después de la expulsión que sufrió en el juego frente a Atlas en Jalisco.

Algunos consideraron que la acción de Adalberto Carrasquilla no era para tarjeta roja y así lo manifestó por ejemplo Esteban Solari, el entrenador de Pumas, y tenían la esperanza de que le quitaran la expulsión. Pero eso no ocurrió y tendrá un partido de suspensión.

🛑INJUSTICIA🛑



No era expulsión de Coco Carrasquilla de @PumasMX que busca el balón y NO HAY un contacto de lleno (full contact) con los tachones que ponga en peligro al jugador de @AtlasFC es más trata de retirar la pierna.

El VAR se equivoca por no llamar al árbitro. pic.twitter.com/Ptx0bsNrmO — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) September 20, 2026

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Lo positivo tanto para el futbolista como para el club auriazul es que Adalberto Carrasquilla no hubiese jugado de todos modos este domingo debido a que fue convocado por la Selección de Panamá para la Fecha FIFA.

¿Cuándo volvería a jugar Adalberto Carrasquilla?

Por lo tanto, el centrocampista de Pumas recién volverá a sumar minutos con el equipo de Esteban Solari el 11 de octubre, día en el que los Felinos se enfrentan con Cruz Azul por la Jornada 11 de la Liga MX. El equipo auriazul viene de perder con Chivas y de empatar con Atlas y buscará volver al triunfo este fin de semana.

En síntesis

Adalberto Carrasquilla fue suspendido un partido tras su expulsión frente al Atlas.

fue suspendido un partido tras su expulsión frente al Atlas. Adalberto Carrasquilla reaparecerá con Pumas el 11 de octubre frente a Cruz Azul.

reaparecerá con Pumas el 11 de octubre frente a Cruz Azul. Esteban Solari no contaba con el panameño por su convocatoria en Fecha FIFA.