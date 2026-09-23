Luego de un inicio de temporada con bajo promedio de asistencia, los estadios han recuperado su convocatoria en este Apertura 2026 superando la mitad del campeonato. Superado el efecto Copa del Mundo, los fanáticos han regresado a las canchas a apoyar a sus equipos y ha crecido notoriamente la concurrencia en todas las gradas.

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En este contexto, ha salido a la luzun nuevo informe de asistencia de la Liga MX, a través del cual se conoció quién ha traído más aficionados al campo en los últimos tiempos. Entre los resultados del estudio, aparecen varios datos asombrosos que dejarán descolocados a más de uno de acuerdo al aliento que ha tenido cada club.

El portal mexicano especializado en estadísticas Goles y Cifras accedió a los números oficiales de asistencia de este Apertura 2026 en la Liga MX y lo hizo público. En la investigación, los Rayados de Monterrey lideran la lista de concurrencia en el futbol mexicano, con 239.278 espectadores que se han hecho presentes en el Estadio BBVA.

El Gigante de Acero, el más convocante [Foto: Getty]

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Por detrás del Monterrey, completan el podio los dos equipos históricos de la ciudad de Guadalajara. Atlas y Chivas marchan segundos y terceros respectivamente en el ranking de asistencia del Apertura 2026. Los primeros, con 193.613 fanáticos en el Estadio Jalisco, y los otros, con 160.940 aficionados copando el Estadio Akron.

Dentro del Top 5 de equipos de la Liga MX con más apoyo de sus seguidores, figuran en la continuidad dos de los tres clubes que juegan de local en el Estadio Azteca. América (159.770 asistentes) y Cruz Azul (157.912 espectadores) siguen el escalafón como cuartos y quintos, también creciendo a medida que el Apertura 2026 fue avanzando.

Por fuera de las instituciones que mayor cantidad de público llevaron, la extrañeza fue Pumas, que quedó como el segundo peor de toda la lista completa de la Liga MX. Los ‘Felinos’ apenas han traído 57.831 aficionados al Estadio Olímpico Universitario durante este campeonato, en base a los datos recopilados por el informe.

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El ranking completo del informe de asistencia del Apertura 2026:

Estas son las convocatorias específicas de cada uno de los equipos de la Liga MX en los partidos que han tenido como locales hasta la jornada 10: