El América se encuentra a un triunfo en su partido pendiente de ser superlíder del campeonato del futbol mexicano, por lo que las sensaciones mirando la tabla son positivas. Sin embargo, algunos rendimientos en los Clásicos dejaron más dudas que certezas y generaron cierta inquietud sobre cuán lejos pueda llegar el equipo en el Apertura 2026.

Publicidad

Dentro de todo el análisis que se ha desprendido de los juegos ante Cruz Azul y Chivas en el Azteca, la conclusión principal fue la necesidad de cambiar a los centrales. Emilio Lara, Miguel Vázquez y Ramón Juárez no han estado a la altura de las exigencias en estos duelos, donde el América encajó un total de seis goles en dos presentaciones.

Ante este panorama, la afición pidió por los estrenos de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, los dos nuevos zagueros que contrató el América en el mercado de verano. El uruguayo y el argentino llegaron desde el extranjero sobre el cierre de este libro de pases, y no pudieron estar presentes el Clásico Joven ni en el Clásico Nacional.

Por estas horas, en medio de la impaciencia, el charrúa tomó la palabra y anticipó que ya está disponible para debutar si Guillermo Almada así lo decide para el fin de semana. El América visitará al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes el próximo domingo, y Santiago Bueno levantó la mano para jugar este siguiente juego.

Publicidad

“Había hecho una muy buena pretemporada en Wolverhampton, que eso fue muy bueno para llegar aquí con una base. Obviamente que la altura se nota un poco para los jugadores que no están acostumbrados, pero creo que con estas semanas de entrenamiento nos pusimos mejor. Con el cuerpo técnico hicimos un muy buen trabajo y ya estoy preparado para jugar“, manifestó Santiago Bueno en una entrevista para la señal de TUDN.

América espera contar con Santiago Bueno [Foto: CA]

El marcador central que llegó desde Inglaterra no ocultó su alegría por vestir la camiseta de las Águilas en este 2026. “Estoy feliz de estar en un club tan grande, estoy dispuesto a entregarlo todo. El ganar títulos, el competir siempre arriba, es un gran desafío para mí. México es un gran país, es una gran experiencia para mí y mi familia también”, aseguró el defensa, con una sonrisa de oreja a oreja al platicar del América.

Publicidad

Por último, Santiago Bueno se explayó sobre el convencimiento de jugadores del plantel y ex americanistas para decidirse a venir al equipo más ganador de la Liga MX. “Con la primera persona con la que hablé fue con Raúl porque en el vestuario nos cambiábamos al lado. Cuando salió el tema y empezó a tomar fuerza de venir acá, fue al primero con el que hablé. Obviamente Raúl me habló maravillas del club, del país, de la ciudad… Con su familia tenemos una linda relación. Cuando estaba más cerca empecé a hablar con Brian, también con Seba Cáceres, que tengo muy buena relación en la Selección del tiempo juntos. Entonces así todos coincidían y me decían lo mismo de estar acá, ¡y acá estoy!”, concluyó el zaguero, que se prepara para debutar ante Necaxa.