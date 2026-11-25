En el Estadio BBVA de Monterrey, Rayados y América darán el puntapié inicial a su serie de Liguilla de este segundo semestre del futbol mexicano. El encuentro de ida de la serie de cuartos de final del Apertura 2026 se llevará a cabo en la casa de ‘La Pandilla’, y luego todo se definirá en la capital. Hoy, un duelo crucial en el Norte.

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¿Juega Brian Rodríguez en Rayados vs. América por el Apertura 2026?

Si bien está de regreso en la lista de convocados tras una larga ausencia, Brian Rodríguez comenzará de suplente ante Monterrey este miércoles por la Liguilla. El atacante uruguayo recién ha dejado atrás su lesión muscular, por lo que todavía no se encuentra recuperado al ciento por ciento. Irá volviendo de a poco con más minutos.

El ‘Rayito’ viene de perderse los últimos cuatro partidos del América, tres por la Liga MX y uno amistoso, además de la gira con su Selección. Su última aparición con el América había sido hace casi un mes en el empate con Xolos, donde jugó poco más de media hora. Hoy ante Rayados podría ingresar nuevamente durante la segunda mitad.

América contará con Brian en la banca [Foto: Getty]

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La probable alineación de Rayados ante América:

Luis Cárdenas.

Ricardo Chávez.

Daniel Aceves.

Víctor Guzmán.

Gerardo Arteaga.

César Garza.

Orbelín Pineda.

Lucas Ocampos.

Luca Orellano.

Jesús Corona.

Hugo Cuypers.

DT: Matías Almeyda.

La probable alineación de América ante Rayados:

Rodolfo Cota.

Kevin Álvarez.

Santiago Bueno.

Santiago Ramos Mingo.

Cristian Borja.

Israel Reyes.

Érick Sánchez.

Alejandro Zendejas.

Carlos Álvarez.

Oscar Perea.

Miguel Borja.

DT: Guillermo Almada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. América por el Apertura 2026?

El partido entre ‘La Pandilla’ y las ‘Águilas’ se desarrollará HOY miércoles 25 de noviembre a partir de las 21.00 horas del Centro de México, en el segundo turno del día. El escenario para el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liguilla de la Liga MX será el Gigante de Acero, la casa de los Rayados de Monterrey.